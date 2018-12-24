الأهلي طرابلس يسجل رقمًا قياسيًا في دوري السلة

الأهلي طرابلس يسجل رقمًا قياسيًا في دوري السلة

أخبار ليبيا24- خاص

سجل فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة أمس الأحد رقم قياسي في بطولة الدوري الليبي بعد تفوقه على نظيره الوحدة بفارق 106 نقطة وهو رقم يسجل لأول مرة في مباريات الموسم الحالي .

وجاء فوز الأهلي طرابلس بنتيجة 130 مقابل 24 في المباراة التي احتضنها صالة 17 من فبراير بالعاصمة الليبية طرابلس ضمن مباريات الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى للمجموعة الأولى .

من جهته حقق فريق الاتحاد الفوز على فريق المدينة في ذات الجولة حيث سيطر فريق الاتحاد على اللقاء وحسم المباراة بنتيجة 72 – 42 .

وتفوق فريق اليرموك على منافسه الشباب العربي بنتيجة 56 – 53 أي بفارق سلة ونصف حيث كانت النتيجة متقاربة طيلة أرباع اللقاء.