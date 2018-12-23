الجيش عين على حسم معركة درنة وعين على الهلال النفطي ضيق الجيش الليبي الخناق على ماتبقى من عناصر التنظيمات الإرهابية بالمدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

يستعد الجيش الليبي لحسم معركة درنه شرق البلاد ضد الإرهابيين المتحصيين في آخر معاقلهم المدينه القديمه وسط المدينه.

وبالتزامن مع تحرك قوات أمنية من بنغازي باتجاه مدينه درنة لتأمينها، مع فرض حظر تجول منذ خمسة أيام بعد الساعة السابعة مساءٍ، يضيق الجيش الليبي الخناق على ماتبقى من عناصر التنظيمات الإرهابية بالمدينة، التي تنشر القناصة على أعلى المباني وزرعت كميات كبيرة من الألغام الأرضية لعرقلة تقدم الجيش الليبي.

وتعتبر معركة الحسم بدرنة هي إنهاء العمليات العسكرية في المنطقة الشرقية بالكامل، وعودة كافة القطاعات الخدمية للعمل في المدينه وتعود هيبة الدولة بعد أن استولت عليها التنظيمات الإرهابية وسيطرت على المدينه لسنوات.

وقامت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، بإصدار تعليماتها الخاصة بتأمين مدينة درنة، وأفادت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” بأن الخطة تؤديها قوة أمنية مجهزة بـ 90 سيارة مجهزة تابعة للأمن المركزي والبحث الجنائي، بالإضافة إلى سيارات مديرية أمن درنة – الهلال.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الأجهزة الأمنية ستعمل تحت إشراف غرفة العمليات الرئيسية بالتعاون مع الجيش.

وأكدت وزارة الداخلية أن الخطة تهدف إلى استتباب الأمن في مدينة درنة وضواحيها، وملاحقة المجرمين، وضبط الشارع العام.

وفي سياق منفصل، دوريات مكثفة لقوات الجيش الليبي في منطقة الهلال النفطي ومحيطه، لرصد كافة التحركات للمجموعات المارقة والخارجة عن القانون والتنظيمات الإرهابية ومن يحالفها، وعودة الهدوء بالمنطقة بعد سيطرة الجيش على قلعه السدادة جنوب شرق مدينه بني وليد 80 كلم.