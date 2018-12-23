كونتي في طرابلس ويجدد دعمه لحكومة الوفاق وجهود المصالحة الوطنية وللمسار الديمقراطي دعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعتمده رئيس الحكومة في سبتمبر الماضي ويستهدف رفع المعاناة عن المواطن

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الأحد في العاصمة طرابلس، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي .

وحضر الاجتماع الوفد المرافق لرئيس الوزراء ويضم عدد من كبارالمسؤولين الإيطاليين، وعن الجانب الليبي وزير الخارجية محمد سيالة وعدد من مسؤولي الدولة .

وتناولت المحادثات تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية وسبل تنمية وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين .

وعبر السارج في بداية الاجتماع عن أهمية هذه الزيارة في إطار عملية التشاور بين البلدين الصديقين .

وأعطي الرئيس لمحة عن الوضع السياسي الراهن، وما اتخذته حكومة الوفاق من خطوات على طريق الاصلاح الاقتصادي والأمني، مبديا تطلعه لتنمية علاقات التعاون بين ليبيا وإيطاليا لتشمل مجالات حيوية وقطاعات خدمية متعددة .

من جانبه، عبر رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي عن سعادته بزيارة طرابلس التي تعيش حياة طبيعية، مؤكداً على العلاقات المميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، مجددًا دعم بلاده لحكومة الوفاق وجهود المصالحة الوطنية وللمسار الديمقراطي.

وعبر رئيس الوزراء الإيطالي عن حرص الحكومة الإيطالية على تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي، ودعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي أعتمده رئيس الحكومة في سبتمبر الماضي ويستهدف رفع المعاناة عن المواطن وانعاش الاقتصاد .

وأجرى الجانبين محادثات تناولت عدد من الملفات تتعلق بالتعاون الاقتصادي والأمني، وتفعيل اتفاقية الصداقة المشتركة والترتيب للقاءات اللجان المشتركة مطلع العام المقبل .

وكشف المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي عن لقاء متوقع بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، مساء اليوم في مدينة طبرق، مع رئيس الحكومة الإيطالية، وذلك للتباحث حول اخر المستجدات السياسية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة البلدين .