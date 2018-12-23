بعد زيارة حفتر الأخيرة لروما .. كونتي في الرجمة لبحث المستجدات على الساحة المحلية والدولية

بعد زيارة حفتر الأخيرة لروما .. كونتي في الرجمة لبحث المستجدات على الساحة المحلية والدولية بحث التعاون المشترك بين ليبيا وإيطاليا في شتى المجالات

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل مساء اليوم الأحد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والوفد المرافق له، حيث كان في استقباله رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوي، حيث تم إعداد استقبال رسمي للوفد الإيطالي .

والتقي كوني بعد الاستقبال بالقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة في الرجمة .

وبحث القائد العام مع رئيس الوزراء الإيطالي المستجدات على الساحة المحلية والدولية والعلاقات بين البلدين والتعاون المشترك بين ليبيا وإيطاليا في شتى المجالات، بحسب المكتب الإعلامي للقيادة .

وكان آخر لقاء بين الطرفين في الخامس من ديسمبر الجاري، حيث قالت الحكومة الإيطالية إن رئيس مجلس الوزراء جوزيبي كونتي اجتمع في مقر الحكومة، قصر “كيجي” مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر .

وأضاف بيان موجز لقصر “كيجي”، أن “المحادثات التي تأتي متابعة لمؤتمر باليرمو”، عن ليبيا الذي انعقد في صقلية شهر نوفمبر الماضي، فضلا عن دعم عمل الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، غسان سلامة .

وخلص بيان الحكومة الإيطالية الى القول إن هذا الدعم يأتي جزءاً من عملية إحلال الاستقرار في البلاد .

وتأتي زيارة المشير حفتر هذه بعد ثلاثة أسابيع من القمة المصغرة، التي شارك فيها حفتر على هامش مؤتمر باليرمو حول الازمة الليبية في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الماضي.

ومن ضمن البنود التي ناقشها الطرفين، هي إعادة افتتاح القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي .

وكان قائد الجيش الليبي المشير حفتر قد وافق عقب اجتماعات باليرمو على استمرار السراج حتى إجراء الانتخابات .

جاء ذلك في مشاركة حفتر في الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي” على هامش المؤتمر المنعقد حول ليبيا ، وحضره رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” والرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”، والرئيس التونسي “الباجي قائد السبسي” ، ورئيس الوزراء الروسي “ديمتري ميدفيدف” ووزير خارجية فرنسا “جان إيف لودريان” ووزير الخارجية الإيطالي “إينزو ميلانيزي”.

وتناول الاجتماع، مناقشة كافة القضايا الأمنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، وكافة الجرائم العابرة للحدود، وتأمين حدود ليبيا مع دول جوارها.

وناقش اللقاء الذي احتضنته باليرمو، التطورات التي تشهدها ليبيا على أكثر من صعيد، وما يهدد الجنوب الليبي من مخاطر .

وثمن الاجتماع جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، والترحيب بما ورد في إفادة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن “غسان سلامة” ودعم المؤتمر الجامع وما جاء بشأن الانتخابات.