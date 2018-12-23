بعد قلعة السدادة .. الجيش يعلن سيطرته على مواقع جديدة بالقرب من بني وليد

بعد قلعة السدادة .. الجيش يعلن سيطرته على مواقع جديدة بالقرب من بني وليد اللـواء 73 أعلن جهزيته التامة لدعم القوات المسلحة المتمركزة بالسدادة وفي نطاق بن وليد

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن اللواء 73 مشاة التابع للجيش الليبي السيطرة على بوابة البطمة وطريق نسمة والقريات جنوب غرب بن وليد والتي تبعد عن طرابلس بحوالي 180 كم باتجاه الجنوب الغربى .

وأكدت اللواء 73 مشاة على صفحته الرسمية بالفيس بوك أن كتيبة طارق بن زياد، والكتيبة 128، والكتيبة 166، فرضت سيطرتها اليوم الأحد بالكامل على البوابة وطريق نسمة والقريات .

وكان اللـواء 73 أعلن جهزيته التامة لدعم القوات المسلحة المتمركزة بالسدادة وفي نطاق بن وليد .

وكان، الجيش الليبي أعلن سيطرته على قلعة السدادة (80 كلم) جنوب شرق مدينة بني وليد غرب ليبيا في عملية نوعية اتسمت بالسرية الكاملة .

وكشف مسؤول مكتب الإعلام باللواء «73 مشاة» التابع للجيش الليبي، المنذر الخرطوش، تفاصيل السيطرة على القلعة قائلاً : إن «قوات الجيش الليبي اشتبكت مع قوات تابعة للمدعو إبراهيم الجضران مدعومه بسرايا الدفاع عن بنغازي، كانت تتمركز داخل قلعة السدادة، وانتهت المواجهات بالسيطرة على القلعه، ومصادرة عددًا من سيارات رباعية الدفع، بالإضافة الى بعض الأسلحة والذخائر.

وفي المؤتمر الصحفي الأخير، للناطق باسم القوات المسلحة، عميد أحمد المسماري، قال إن العمليات العسكرية في منطقة السدادة أسفرت عن نتائج مهمة، وإن القوات المسلحة ستواصل حماية الهلال النفطي من الجماعات الإرهابية التي تحاول الهجوم عليه.

وأكد المسماري السيطرة على قلعة السدادة بالكامل وموقع النهر الصناعي، ومصادرة عدد كبير من الآليات والذخائر التابعة للجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن الليبيين اتفقوا جميعا على مكافحة الإرهاب في عموم البلاد.

وعلى صعيد، آخر قال المسماري إنه سيتم استهداف أية مجموعات أجنبية في منطقة الكفرة ومحيطها وهي هدف مشروع للقوات المسلحة، وأنه قد اعطيت مهلة سابقة لهذه المجموعات لمغادرة الأراضي الليبية.

وأضاف أن آمر منطقة الكفرة العسكرية، لديه صلاحيات كاملة ببسط نفوذ الدولة على تلك المنطقة .