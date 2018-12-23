آغا يتحدث لـ”أخبار ليبيا24″ عن اختفاء مبلغ الـ 6 مليارات تم صرفها لمالية المؤقتة

أخبار ليبيا24- خاص

أكد رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي – البيضاء رمزي آغا، أن ما نشر في عدد من المواقع الإخبارية حول اختفاء 6 مليارات دينار كان قد صرفها مصرف ليبيا المركزي لوزارة المالية في الحكومة المؤقتة، أنها “معلومات كاذبة” بحسب وصفه.

وأشار آغا في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″ اليوم الأحد أن تلك المواقع الإخبارية:”أحبت أن تتبع طريقة التشويق”، ووصفها بـ”الأسلوب الرخيص في الإعلام”.

وأوضح رئيس لجنة السيولة أن تقرير الديوان يتحدث عن ماتم إقراضه من أموال للحكومة المؤقتة لتغطية المرتبات ونفقات الوزارات وهذا الإقراض يرجع لعدم تحكم الحكومة المؤقتة في الإيرادات.

ونشر أكثر من موقع إخباري أن ديوان المحاسبة في مدينة البيضاء، كشف عن اختفاء 6 مليارات دينار يؤكد مصرف ليبيا المركزي في مدينة البيضاء صرفها دون أن تنعكس في الحسابات الختامية لوزارة المالية بالحكومة المؤقتة، فيما شدد الديوان على الحكومة بضرورة التوقف عن توقيع عقود وتكليفات ضخمة بطريقة التكليف المباشر من رئيس الحكومة عبدالله الثني من دون اتخاذ الإجراءات القانونية والمناقصات العامة لأن هذا الأمر يثقل كاهل الدولة بالتزامات مالية مستقبلية واجبة السداد.

وأصدر ديوان المحاسبة بمدينة البيضاء تقريرا تضمن في فقراته مخالفات مالية ارتكبها رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ووزارة المالية في حكومته.

وورد في التقرير تجاوز نفقات الثني المبلغ المخصص بالميزانية العامة للدولة لديوان مجلس الوزراء بمقدار 140 مليون دينار مبينا بأن رئيس الحكومة المؤقتة هو من وجه بإنفاق هذا المقدار بشكل مباشر فيما تم تخصيص 200 مليون دينار لديوان المجلس فرع جنوب وتسييل 100 مليون منها إلا أنها لم تنعكس على الأرض بأي شيء بعد أن اختفت في فواتير وعقود وهمية.