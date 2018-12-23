تواصل إمداد الجنوب الليبي بالمحروقات

أخبار ليبيا24

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط خروج عدد 15 شاحنة من مستودع سبها النفطي في اتجاه الجنوب الليبي، وذلك في إطار استمرار إمدادات مدن الجنوب بالمحروقات.

ودعت الشركة المواطنين في الجنوب التبليغ عن المحطات المخالفة عبر بريد صفحة شركة البريقة لتسويق النفط .

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط وصول قافلة الشاحنات المحمّلة بالوقود والغاز إلى مستودع سبها النفطي ليل الخميس الماضي.

وكانت الشركة، أكدت أنها ستقوم بنشر الكميات المسلمة يوميا مع كافة التفاصيل، في حين سيتكفل عمداء البلديات بمراقبة أسعار بيع المحروقات في هذه المحطات وإبلاغ الشركة عن أي مخالفات ترصد داخلها، وذلك لوقف تزويدها بالمحروقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

وتندرج هذه الخطة ضمن الجهود المبذولة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط لحلّ مشكلة شح الوقود في الجنوب، وضمان بيعه بالأسعار الرسمية.

وكانت القافلة التي تضمّ 108 شاحنة محملّة بقرابة 3.479 مليون لتر من بنزين السيارات، و 1.493 مليون لتر من وقود الديزل، إضافة إلى 5 شاحنات محمّلة بما يقارب 100 طن متري من الغاز المسال الطهي، قد انطلقت من مستودع مصراتة يوم الأربعاء الماضي على تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا.