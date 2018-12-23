شرطة المنافذ البحرية البلغارية ترفض إخلاء سبيل ناقلة ليبية

أخبار ليبيا24

أكدت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري أن شرطة المنافذ البحرية البلغارية رفضت إخلاء سبيل الناقلة “بـــدر” المحتجزة تعسفاً بسبب دعوى قضائية ضد الدولة الليبية.

وأوضحت شركة النقل البحري في بيان لها أن شرطة المنافذ البحرية البلغارية أجبرت ربان وطاقم الناقلة بــدر النزول والإخلاء الفوري للناقلة وقطع الاتصالات على الطاقم.

وأفادت الشركة أن هذا الإجراء يعد سابقة خطيرة من شأنها أن تلحق الضـرر المباشر بأسطول الشركة على الرغم من صدور قرار المحكمة العليا في بورغاس سابقاً لصالح الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.

وذكرت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري أن المحكمة أصدرت حكمها بإخلاء سراح الناقلة إلا أن السلطات البحرية البلغارية رفضت تنفيذ حكم المحكمة ، وقامت بما هو مخالفاً للأعراف والقوانين الدولية ، حيث قامت بتسليم الناقلة بــدر إلى طاقم بديل.

وأشارت الشركة إلى أنها على تواصل مستمر مع كل الجهات الرسمية المحلية والدولية وكل المنظمات البحرية ذات الاختصاص للتحرك فوراً لوقف هذا الاعتداء.

وأضافت الشركة الوطنية للنقل البحري أنها لن تدخر جهداً للدفاع عن ممتلكات الدولة الليبية ولن نتهاون في ملاحقة المعتدين موضحة أن هذا الاعتداء يعد.

يشار إلى أن المحكمة العليا في صوفيا، أصدرت ف يناير من العام الجاري حكما نهائيا يقضي بالإفراج عن الناقلة الليبية “بدر” المحتجزة في بلغاريا منذ شهرين عقب قضية أقدمت عليها شركة بلغارية للمقاولات والإنشاء في العام 2003 لتسديد مبالغ مستحقة على ليبيا، قبل أن يتبين لاحقا أن الشركة استعادت كامل مستحقاتها ليأمر المدعي العام بالمحكمة العليا البلغارية ببطلان القضية.