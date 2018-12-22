لإنقاذ المدينة من تراكم أكياس القمامة .. بلدية بنغازي تشرع في حملة مكثفة ستشهد المدينة نتائج ملموسة لهذه الحملة على أرض الواقع

أخبار ليبيا 24 – خاص

شرعت بلدية بنغازي في حملة نظافة مكثفة، لشوارع مدينة بنغازي بعد غرقها في القمامة خلال الفترة الأخيرة .

وشلمت الحملة شارع الوحدة العربية ” شارع عشرين “، مرورا بجزيرة دوران منطقة رأس عبيدة وشارع الجلاء، ومحيط عمارات السبخة والطريق السريع والشوارع الرئيسية لمناطق الوحيشي وسيدي يونس .

وقال رئيس قسم الإعلام في بلدية بنغازي نضال الكاديكي إن حملة النظافة شملت أيضا شارع الاستقلال”شارع جمال عبدالناصر”، وفق الخطة المعدة لإنقاذ المدينة من تراكم أكياس القمامة وما قد تسببه من انتشار للأمراض بين سكانها .

وأشار الكاديكي إلى أن حملة النظافة التي انطلقت فجر اليوم السبت شاركت فيها شركة المياه والصرف الصحي وشركة البناء والتشييد وشركة الخدمات العامة وشركة الاشغال العامة، والشركات المتخصصة في أعمال النظافة وشركة برقة وغوط السدر.

وفند الكاديكي الشائعات حول إغلاق مرمى القمامة في قنفوذة، مؤكدًا سير العمل في المرمى بشكل اعتيادي وأنه لا صحة لما اشيع عن إغلاقه.

وطمأنت البلدية وفقاً لمكتبها الإعلامي، سكان المدينة بأنه خلال بداية الأسبوع المقبل، ستشهد المدينة نتائج ملموسة لهذه الحملة على أرض الواقع، داعية كافة الشركات الخاصة ورجال الأعمال للمساهمة في هذه الحملة المكثفة.

وفي تصريح سابق، قال رئيس قسم الإعلام في بلدية بنغازي نضال الكاديكي إن الحملة جاءت بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، بشأن نقل ملف أعمال النظافة مجدداً إلى بلدية بنغازي.

وأكد الكاديكي، أن حالة المدينة من جانب النظافة العامة وصلت إلى الوضع اللامعقول ولا يجب السكوت عليه.

وقال رئيس قسم الإعلام ” لكي أكون واضحاً وشفافاً مع أهالي مدينتي، ملف القمامة وبحسب قانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن البلديات اختصاص أصيل للبلديات” .

وأضاف ولكن منذ سنوات مضت أصبحت القرارات تصدر بنقله من البلدية إلى عدة جهات أخرى، وأحيانا يتم نقله عندما يشاهد تحسن ملحوظ في نظافة المدينة” .

يشار إلى أن شوارع وأزقة وميادين مدينة بنغازي تشهد منذ أيام تكدس القمامة وانتشار الروائح الكريهة والحشرات حتى أن بعضها تكاد تسد الطرقات الرئيسية والفرعية.