بعد انتشار الفوضى والجريمة .. داخلية المؤقّتة تتّخذ جملةً من القرارات الجديد الخاصّة ببنغازي 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر مدير أمن بنغازي عقيد “عادل عبدالعزيز” المكلّف مؤخّرًا، قراره بتكليفات جديدة، لضبّاط الشرطة؛ لرئاسة الجهات التابعة للمديرية .

وكلّف مدير الأمن في قرارِه رقم (510) لسنة 2018م، كلّاً من عقيد “وليد عبد الواحد محمّد البرعصي”، رئيسا لقسم المرور والتراخيص، وعقيد “رمضان إمحمد الزاوي”، رئيسًا لمركز شرطة المدينة، ومقدم “جمال عبد السلام العمامي” رئيسا لقسم شرطة النّجدة بنغازي.

كما كلّف عقيد “عادل عبد العزيز”، عقيد “سليمان علي بوشيبة” رئيسًا لقسم البحث الجنائي بنغازي، بعد استحداث إدارة للبحث الجنائي في بنغازي، وإيقاف العمل بالقسم الخاصّ في بنغازي .

يشار إلى أنّ المقرّ المؤقّت حاليًا لقسم البحث الجنائي، موجود بشارع جمال عبد الناصر بوسط بنغازي .

وشدّد مدير الأمن في قراره، على ضرورة العمل بهذا القرار، من تاريخ صدوره اليوم السّبت الموافق من الثّاني والعشرين من ديسمبر الجاري، ويلغى كلّ حكم يخالف هذا القرار .

وواكبت التّكليفات الجديدة، قرارات جريئة ، اتّخذتها وزارة الدّاخلية الأسبوع الماضي.

وكلّف وزير الداخلية “إبراهيم بوشناف” ، عميد “صلاح هويدي” بمهام مدير أمن سلوق قمينس، فيما كلّف “عادل عبد العزيز” بمهام مديرية أمن بنغازي.

وتضمّن القرار رقم (606) لسنة 2018م، تكليف “الصّادق اللواطي” مديراً لأمن جدابيا، و”خالد المجدوب” مديراً لأمن أوجله إجخره ، إضافة إلى “سالم ماضي” مديراً لأمن المرج.

هذا وتضمّن القرار كذلك، تكليف “بشير بالحاج” مديراً لمكتب الشّرطة الجنائيّة الدوليّة، و”عثمان عبد السلام علي” مديراً لإدارة أمن المنافذ، و”أحمد الحاسي” مديراً لإدارة الشّؤون الإداريّة.

وأعلن وزير الدّاخلية في الحكومة المؤقّتة المستشار “إبراهيم بوشناف” حالة الطوارئ القصوى في مدينة بنغازي.

وذكر المستشار “بوشناف” أنّه تم تشكيل غرفة عمليات، خاضعة للوزير مباشرةً تعمل على مدار الساعة؛ للإبلاغ عن كافّة الخروقات الأمنية.

وأوضح أنّه سيتم إطلاق خطّة أمنيّة جديدة، برئاسة مدير أمن الجبل الأخضر عقيد “خالد البسطة”، وبالتّنسيق مع مدير الأمن في بنغازي عميد “عادل عبدالعزيز”، وعضوية عقيد “حسن الشّلماني”، ومقدم “جمال العمامي”، ومقدم “أشرف الفايدي”، ومقدم “جعفر العَبيدي”.

يشار إلى أنّ الخطّة تشمل إعداد مائة وخمسين عربة، مجهّزة من كافّة مديريات بنغازي، والبيضاء، والمرج، وطبرق، وإجدابيا، وغيرها، والأمن المركزي، والإدارة العامة للتّفتيش “انضباط الشّرطة”، والبحث الجنائي.

وكشف وزير الدّاخلية أنّ الخطّة، ستستمر لمدة ثلاثة أشهر متتالية، مع تطويق المداخل الرئيسة للمدينة، وانتشار ليلي داخل المدينة، مع التّنسيق مع جهاز الإسعاف في حال الطوارئ، بالإضافة إلى ثلاثين عربة تابعة لوحدات الأمن الداخلي، ومكتب المعلومات التّابع للوزير.