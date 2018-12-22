البدء في قيد الجمعية العمومية لنادي الهلال

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن مكتب الرياضة بنغازي فتح التسجيل لتجديد عضوية أعضاء الجمعية العمومية لنادي الهلال الرياضي.

وحدد المكتب في إعلان له أن فتح التسجيل سيكون اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 من ديسمبر ويقفل التسجيل يوم 30 من شهر ديسمبر الحالي.

هذا وجاء ذلك خلال دعوة – تم نشرها عبر وسائل الإعلام – وحدد مكتب الرياضة بنغازي مقر الهيأة العامة للرياضة بمنطقة الدقادوستا مكتب الشباب والرياضة بنغازي مكان للتسجيل من الساعة الرابعة مساءاً وحتى الساعة السابعة مساءًا .