ليبيا تخسر أمام السنغال في افتتاح بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم تحت 17 عام

ليبيا تخسر أمام السنغال في افتتاح بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم تحت 17 عام

أخبار ليبيا24- خاص

فقد المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 17 عام مباراته أمام السنغال 1-0 الخميس في أولى مباريات بطولة شمال أفريقيا التي انطلقت في مراكش المغربية.

وقدم المنتخب الليبي أداءً جيدًا رغم قوة المنافس وسجل منتخب السنغال هدفه في الدقيقة 43 من الشوط الأول.

وقال مساعد مدرب المنتخب الليبي نور الدين الجروشي لـ”أخبار ليبيا24″ إن المنافس كان قوي ويمتاز لاعبيه بالقوة البدنية.

وأضاف الجروشي لعبنا بروح عالية وتحصلنا على عدة فرص وضاع التعادل في الدقيقة 87 بعد أن تحصل مهاجم منتخبنا على فرصة للتسجيل.

وسيلعب المنتخب الليبي أمام المنتخب الجزائري اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى .

ويشرف على تدريبات المنتخب الليبي المدرب الوطني الهادي بشير ومساعده نور الدين الجروشي .

يشار إلى أن القرعة وضعت ليبيا والسنغال والجزائر في المجموعة الأولى و المغرب تونس موريتانيا في المجموعة الثانية.