أكثر من “8000” كيس من الدقيق يصل لصندوق موازنة الأسعار الواحات وسيتم بيع رغيف الخبز الواحد بـ 10 دراهم في المخابز بدلاً من 25 درهم كما كان بيعه في السابق

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قال مدير صندوق موازنة الأسعار الواحات “محمد بلال” إن أكثر من (8000) كيس دقيق وصلت حتى صباح الأربعاء إلى صندوق موازنة الأسعار الواحات.

وأوضح ” بلال ” شرعنا فور وصول الكمية في التوزيع على المخابز البالغ عددها ( 21 ) مخبز بالواحات مقسم على جالو ( 10 ) مخابز ، أوجلة أجخرة (10) مخابز ، ربيانة (1) مخبز، وهذه الكمية كافية لمدن الواحات حتى منتصف شهر فبراير من العام المقبل.

وأضاف مدير صندوق موازنة الأسعار أنه سيتم بيع رغيف الخبز الواحد بـ 10 دراهم في المخابز بدلاً من 25 درهم كما كان بيعه في السابق، مطالباً أصحاب المخابز بفتح مخابزهم.

وفي ذات السياق ـ أكد بأنه سوف يصل في شهر يناير أو فبراير المقبل التموين المدعوم وسيتم توزيعه على الجمعيات الاستهلاكية.