شركة المياه والصرف الصحي مكتب طبرق تشكو التهميش رواتب العاملين في الشركة لم تدفع منذ أربعة أشهر لم يتم تزويدها بالآلات أو المعدات الخاصة بالشفط والتسليك وحتى قطع الغيار

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير شركة المياه والصرف الصحي مكتب طبرق طارق الشريف إن هناك تهميش واضح من قبل الشركة في البيضاء للمكتب.

وأضاف الشريف في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ :”لم يتم تزويدنا بالآلات أو المعدات الخاصة بالشفط والتسليك وحتى قطع الغيار غير متوفرة وأصبحت كل معداتنا متهالكة وغير صالحة للعمل”.

وتابع مدير شركة :”أصبحنا مكتوفي الأيدي أمام فيضانات المياه السوداء بسبب تهالك شبكة المياه، وطبرق أصبحت مدينة كبيرة والشركة بهذا الوضع الصعب لاتستطيع القيام بمهامها وجعلتنا نتوقف عن العمل”.

وأكد الشريف أن رواتب العاملين في الشركة لم تدفع منذ أربعة أشهر، موضحًا أنه تم عرض كل مشاكلهم على أهل طبرق وهم يطالبون بفصل الشركة عن البيضاء لأنهم يشعرون بمشاكلنا التي انعكست على المدينة بانقطاع المياه وطفح المجاري.

وكان عميد البلدية الناجي مازق وطارق الشريف مدير شركة المياه والصرف لصحي بطبرق وعدد من أعضاء ونشطاء المجتمع المدني ومن حكماء المدينة استعرضوا خلال اجتماع الأربعاء الماضي المشاكل التي تعاني منها الشركة وهو ماجعلها تتوقف عن أداء أعمالها من أكثر من شهر مما تسبب في فيضانات المياه السوداء وطفحها في عدد من الأماكن والشوارع بالمدينة.

وبعد سرد كل المشاكل التي تعاني منها الشركة بطبرق بسبب المركزية وعدم دعم الشركة في طبرق من الحكومة وخلال عام لم تخصص ميزانية إلا بمبلغ 15 ألف دينار كذلك عدم دفع الرواتب للعاملين في الشركة منذ أكثر من 4 أشهر.

وأصدر المجتمعون بياناً بسرعة فصل الشركة عن الشركة في البيضاء وعلى الحكومة تخصيص ميزانية عاجلة بسبب طفح المياه السوداء بالمدينة والذي ينذر بكارثة بيئية في القريب العاجل.

وهدد المجتمعون في حال عدم الانصياع لمطالبهم سوف يزداد سقف المطالبات بوقفات احتجاجية في الشوارع والميادين من أجل دعم الشركة وفصلها عن البيضاء.