وصول قافلة شاحنات الوقود والغاز إلى مستودع سبها وأكدت الشركة أنها ستقوم بنشر الكميات المسلمة يوميا مع كافة التفاصيل، في حين سيتكفل عمداء البلديات بمراقبة أسعار بيع المحروقات في هذه المحطات

أخبار ليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط وصول قافلة الشاحنات المحمّلة بالوقود والغاز إلى مستودع سبها النفطي ليلة أمس الخميس.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بنشر الكميات المسلمة يوميا مع كافة التفاصيل، في حين سيتكفل عمداء البلديات بمراقبة أسعار بيع المحروقات في هذه المحطات وإبلاغ الشركة عن أي مخالفات ترصد داخلها، وذلك لوقف تزويدها بالمحروقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

وتندرج هذه الخطة ضمن الجهود المبذولة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط لحلّ مشكلة شح الوقود في الجنوب، وضمان بيعه بالأسعار الرسمية.

وفي الوقت الذي تستمر فيه عملية تفريغ الشحنة الضخمة في مستودع سبها ، قامت شركة البريقة منذ ظهر اليوم ، بالتنسيق مع عمداء البلديات والمجالس البلدية بالجنوب الليبي، بتحديد وتوزيع الكميات على المحطات الشرعية وغير الوهمية الواردة في القوائم المعلنة.

وكانت القافلة التي تضمّ 108 شاحنة محملّة بقرابة 3.479 مليون لتر من بنزين السيارات، و 1.493 مليون لتر من وقود الديزل، إضافة إلى 5 شاحنات محمّلة بما يقارب 100 طن متري من الغاز المسال الطهي، قد انطلقت من مستودع مصراتة يوم الأربعاء على تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا.