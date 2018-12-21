غد السبت..إطلاق حملة نظافة مكثفة في بلدية بنغازي خلال بداية الأسبوع المقبل، ستشهد المدينة نتائج ملموسة لهذه الحملة على أرض الواقع

أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت بلدية بنغازي الشروع يوم غد السبت في حملة نظافة مكثفة، تشمل كافة المناطق والأحياء والساحات العامة في المدينة، بمشاركة ومساهمة شركة العامة للبناء والتشييد وشركة الأشغال العامة وشركة الخدمات العامة والشركات المتخصصة في أعمال النظافة.

وطمأنت البلدية وفقاً لمكتبها الإعلامي، سكان المدينة بأنه خلال بداية الأسبوع المقبل، ستشهد المدينة نتائج ملموسة لهذه الحملة على أرض الواقع، داعية كافة الشركات الخاصة ورجال الأعمال للمساهمة في هذه الحملة المكثفة.

وقال رئيس قسم الإعلام في بلدية بنغازي نضال الكاديكي إن الحملة جاءت بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، بشأن نقل ملف أعمال النظافة مجدداً إلى بلدية بنغازي.

وفي تصريح سابق أكد الكاديكي، أن حالة المدينة من جانب النظافة العامة وصلت إلى الوضع اللامعقول ولا يجب السكوت عليه.

وقال رئيس قسم الإعلام ” لكي أكون واضحاً وشفافاً مع أهالي مدينتي، ملف القمامة وبحسب قانون رقم 59 لسنة 2012 بشان البلديات اختصاص أصيل للبلديات” .

وأضاف ولكن منذ سنوات مضت أصبحت القرارات تصدر بنقله من البلدية إلى عدة جهات أخرى، وأحيانا يتم نقله عندما يشاهد تحسن ملحوظ في نظافة المدينة” .

يشار إلى أن شوارع وأزقة وميادين مدينة بنغازي تشهد منذ أيام تكدس القمامة وانتشار الروائح الكريهة والحشرات حتى أن بعضها تكاد تسد الطرقات الرئيسية والفرعية.