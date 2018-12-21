المبعوث الأممي: النفط ملك الليبيين ولا يحق لأحد أن يتعرض لإنتاجه

أخبار ليبيا24

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن النفط ملك الليبيين جميعا ولا يحق لأحد أن يتعرض لإنتاجه أو نقله أو تصديره، وحق العاملين في القطاع في مرتباتهم ينبغي أن يكون مضمونا وساري المفعول دون حاجة إلى التدخل.

وأضاف سلامة محذرا من استغلال دقة الموقف للابتزاز غير المبرر أو لغنائم غير مشروعة، لافتا بأن نفط ليبيا ليس رهينة ولا هو غنيمة وإنما هو ثروة وطنية ينبغي أن تبقى فوق المساومات والتجاذبات والصدامات في الحزم، ومصلحة لليبيين وهيبة دولتهم.

وأشارت البعثة الأممية في بيان نشر على صفحتها الرسمية في “فسيبوك” الخميس، أن الأخبار المتواترة من محيط مدينة سرت تبعث على القلق من سوء تقدير أو من سوء نية.

وأكدت البعثة وفقا لبياتها أن ليبيا ليست في حاجة إلى معارك دامية جديدة، بل تحتاج إلى إسكات أصوات المدافع وتجنب الصدامات.

وحذرت البعثة جميع الأطراف من مغبة اللعب بـ”النار”، مشيرة أنها سوف تعتبر البادئ أظلم وتتعامل معه على هذا الأساس.

يشار إلى أن مجموعة قامت ما يسمى بالمدنيين ” الكتيبة 30 مشاة خفيف” بتهديد مستخدمي حقل الشرارة بالقوة لإجبارهم على وقف إنتاج الحقل الذي ما زال مستمراً بدون توقف حتى الساعة بفضل المستخدمين العاملين بالحقل.

وقام الخارجون عن القانون بإغلاق المضخات عنوةً مما سيؤدي إلى امتلاء الخزانات في الحقل خلال الساعات القليلة القادمة ، وبالتالي إلى وقف الإنتاج بالكامل .