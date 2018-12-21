الجمعيه العموميه تسقط الجعفري 

أخبار ليبيا24- خاص

قررت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم سحب الثقة عن رئيس الاتحاد جمال الجعفري.

ووافق 82 ناديا على قرار حجب الثقة وامتنع نادٍ واحد عن التصويت، فيما كان ناديان ضد القرار.

وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي للاتحاد الليبي لكرة القدم الذي أقيم صباح الخميس بمدينة المرج بحضور 85 ناديا من عدد 120 ناديا يمثلون الجمعية العمومية .