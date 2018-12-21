من مصراتة لمالطا ثم برج العرب .. تسليم أطفال داعش يحلمون الجنسية المصرية إلى ذويهم

من مصراتة لمالطا ثم برج العرب .. تسليم أطفال داعش يحلمون الجنسية المصرية إلى ذويهم مكتبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمصراتة ومصر هما من سهلا الوصول لذوي الأطفال، دون أي تدخل من الحكومتين المصرية والليبية

أخبار ليبيا 24 – خاص

عاد مساء اليوم الخميس اثنيّ عشر من أطفال داعش يحملون الجنسية المصرية إلى ذويهم، بعد عامين اثنين من ايواءهما بمقر تابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي بمصراته.

وعلمت أخبار ليبيا 24 من مصدر مطلع – فضل عدم ذكر اسمه- أن إتمام تسليم الأطفال تم بعد تواصل بين مكتب منظمة الصليب الأحمر بمصراته ونظيره بمصر بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي التي تولت إيواء الأطفال.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان لها أمس – تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه – إنها “سَهَلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم إعادة اثنيّ عشر طفلاً غير مصحوبين بذويهم من مدينة مصراتة إلى العاصمة المصرية القاهرة، بالتنسيق مع السلطات في ليبيا ومصر وبدعمٍ من جمعيات الهلال الأحمر الليبي والمصري والصليب الأحمر في مالطا”.

ويطلق الهلال الأحمر تسمية “الأطفال غير المصحوبين بذويهم” على أطفال داعش الذين تم اخراجهم من قبل قوات البنيان المرصوص في معارك تحرير سرت من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح المصدر أن مكتبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمصراتة ومصر هما من سهلا الوصول لذوي الأطفال، دون أي تدخل من الحكومتين المصرية والليبية، منوهاً إلى أن تدخل الحكومتين بعد التعرف على عائلات الأطفال.

وأشار المصدر إلى أنه تم إبلاغ مكتب النائب العام بالعاصمة طرابلس بالتطورات، مضيفاً أن الأخير تواصل مع وزارتي الداخلية والخارجية، وجمعية الهلال الأحمر ومصلحة الجوازات والجنسية، وطالبها بتسهيل عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إتمام تسليم الأطفال .

ونشرت جمعية الهلال الأحمر الليبي بمصراته في التاسع عشر من ديسمبر الجاري على صفحتها الرسمية في فيس بوك صورة لاجتماع ضم رئيس الفرع مع مسؤولين ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بليبيا ناقشوا خلاله ملف الأطفال المصريين، بحسب الصفحة.

ونوه المصدر إلى أن 3 من الأطفال الذين يحملون الجنسية المصرية تم إيواءهم بمقر تابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي بمصراته ولم يتم تسليمهم لعدم التعرف على ذويهم، موضحاً أن أولئك الأطفال سيتم التعامل بشأنهم إما بأخذ عينات الحمض النووي منهم للتعرف على عائلاتهم، أو تسليم لأحد دور الرعاية .

وأكد المصدر أن الطائرة التي نقلت الأطفال، أقلعت من مطار مصراته الدولي وحطت في مطار مالطا الدولي، لأخذ وفد مصري لمرافقة الأطفال وحضور عملية تسليمهم لذويهم، قبل أن تكمل طريقها إلى مطار برج العرب بالقاهرة، وفق المصدر.

وبشأن الوفد الذي رافق الأطفال من مصراته، قال المصدر أن الوفد ضم 4 ممثلين من جمعية الهلال الأحمر الليبي، بينهم رئيس الفرع وممثل عن الأمانة العامة، و3 ممثلين عن الخارجية الليبية، و ممثلين اثنين عن بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بينهم نائب رئيس البعثة، وفق المصدر .

وتولى ذوي الأطفال استلام الأطفال الاثنى عشر بمطار برج العرب بالقاهرة .

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات الليبية بمبادرة إنسانية من أجل إظهار أن الشعب الليبي صاحب قيم نبيلة وأصول عريقة .

فقد عرضت أخبار ليبيا 24 تقرير في التاسع من ديسمبر بعنوان “عندما لا تكون المعاملة بالمثل .. هكذا يتم معاملة أطفال داعش في ليبيا” .

وقال رئيس غرفة عمليات الطوارئ بجمعية الهلال الأحمر الليبي بمصراتة صالح مصطفى أبو زريبة أنهم وجدوا أنفسهم آنذاك مجبرين “إنسانياً” و”أخلاقيا” على تقديم الرعايا للأطفال الذين تم إخراجهم خلال معركة البنيان المرصوص من مدينة سرت خلال العام 2016م .

وأشار أبو زريبة إلى أن جمعيتهم قامت آنذاك بإجراء الكشوفات الطبية والعمليات الجراحية للأطفال على نفقتها، منوهاً إلى أنهم كانوا في حالة يرثى لها ، وأن بعضهم مصاب بجروح وكسور ، وأمراض جلدية ، إضافةً إلى أنهم يعانون من سوء تغذية

وأطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس السبت حملة وطنية للتطعيم ، تستهدف 2.750.000 مليون طفل وطفلة في كامل ربوع ليبيا .

ويقول مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية مصراتة “محمد شابة” – لأخبار ليبيا 24 – أن مكتبهم سيتولى إرسال فرق طبية إلى مقر إيواء أطفال داعش لإجراء التطعيمات اللازمة لهم ضد شلل الأطفال ، ومرض الحصبة والحميراء وإعطاء فيتامين (أ) من بين 150 ألف طفل وطفلة سيتم تحصينهم في مصراتة.

وتقول مرافقة أطفال عناصر تنظيم داعش الإرهابي “داعش” بمدينة مصراتة “افطيمة” – 47 عاماً – أعاملهم كأبنائي، حتى أن غالب الأطفال داخل المقر ينادونني ماما”، وقد سمعنا ذلك مراراً.

وتضيف أفطيمة: ”سمعت عن سرت كثيرا ً، دون أن أراها ، أو تخبرني صديقة لي ، فالأطفال المتواجدون داخل المقر هم من حدثوني عما قام به التنظيم من ممارسات ، وتعـذيب بشتى الصنوف ، بل ورووا لي عشرات القصص ما عايشوه منها وما سمعوه ورووه”.

في المقر التابع للهلال الأحمر، والذي يتواجد به الطفل “إسلام” الحامل للجنسية المصرية والعشرات من أطفال التنظيم من جنسيات عدة، رأيناهم يشاهدون رسوم اطفال، ويلعبون بـ “الجنتوني”، و ألعاب رياضية أخرى في الساحة الخلفية للمقر الذي يتواجدون به .

وروى الطفل لـ “أخبار ليبيا 24” كيف أخرجته قوات البنيان المرصوص من بين ركام أحد المنازل المدمرة في سرت ، قبل تقديم العلاج له والذي أستمر لأشهر، وفق قوله .

وتحدث مدير فرع جمعية الهلال الأحمر الليبي مصراتة “نجيب محمد الرايس” – لأخبار ليبيا 24 – عن جهود متواصلة يبذلونها لتسليم الأطفال للدول التي يحملون جنسياتها .

ويضيف “الرايس” أن الحكومة المصرية تعرفت على 12 من الأطفال، موضحاً أنهم مستعدون لتسليمهم رسمياً، وأن 6 آخرين يحملون الجنسية التونسية، وفرنا لهم اتصال بذويهم عبر “سكايب”، وهؤلاء أيضاً ساعين مع حكومتهم لكي يتعرفوا عليهم، وفق قوله .

وكانت أخبار ليبيا 24 نشرت تقرير بعنوان “عائلة الإرهابي عمر سرور تطالب بحماية زوجته وأطفاله والتعامل مع القضية باعتبارها “ملفًا إنسانيًا في أكتوبر الماضي.

وجاء في التقرير ولاء رفاعي سرور – أخت الإرهابي المقتول – طالبت بالكشف عن مصير زوجة أخيها وأطفاله الثلاثة.

وقالت سرور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “لا يزال أسر واختطاف الأطفال الأبرياء وأمهم العفيفة مستمرًا عند الحفاترة”، حسب وصفها .

وناشدت ولاء – وهي طبية في تخصص أمراض النساء ومتحصلة على شهادتها من جامعة الأزهر – كل من يستطيع العون، ولو بشطر كلمة، فلا يتأخر عن الاستمرار في إحياء القضية، وإظهارها للرأي العام.

بينما زعمت شقيقته الأخرى وتدعى رقية، أن أخيها عمر سرور ورفاقه قتلوا في درنة جراء قصف للطيران الفرنسي، بدون تفويض من الأمم المتحدة وكان مقابل عقود بترول طويلة الأمد من الجانب الليبي، حسب زعمها.

وادعت رقية أن خليفة حفتر وقواته – غير الشرعية – تحالفت مع قوات الغرب لقصف بلادهم، إضافة إلى الحكومة الليبية الداعمة لحفتر “حكومة طبرق” هي واحدة من ثلاث حكومات في ليبيا وهي حكومة غير شرعية وغير معترف بها دوليا.

وقالت شقيقة الإرهابي سرور ” نحن نعيش في زمان الخونة، فهل من الممكن أن يكون عمر هو الإرهابي، وهو القاضي الشرعي لمدينة درنة، وقتل وهو يواجه الطائرات والدبابات بصدره العاري في شوارع درنة، واستمات في الدفاع عن أهلها حتى فاضت روحه”.