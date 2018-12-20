بعد تحريرها من داعش .. دعم الشبكة الكهربائية في مدينة درنة بالاحتياجات العاجلة والمهمة

بعد تحريرها من داعش .. دعم الشبكة الكهربائية في مدينة درنة بالاحتياجات العاجلة والمهمة هذه الخطوة ضمن خطط الحكومة الليبية المؤقتة لإعادة أعمار مدينة درنة، خاصة في قطاع الكهرباء

أخبار ليبيا 24 – خاص

سلمت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة المؤقتة، احتياجات عاجلة ومهمة لدعم الشبكة الكهربائية في مدينة درنة.

وكنت الشبكة الكهربائية في المدينة قد تعرضت للاعتداء والتخريب من قبل الجماعات الإرهاب التي كانت تحتل المدينة سابقًا .

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط الحكومة الليبية المؤقتة لإعادة أعمار مدينة درنة، خاصة في قطاع الكهرباء .

وقال المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة ربيع خليفة إنهُ تم توفير الاحتياجات من محولات مختلفة القدرات وأعمدة خشبية وأعمدة أنارة، وعُلب توزيع وكوابل ضغط منخفض والكثير من المواد التي من شأنها دعم الشبكة الكهربائية في المدينة .

وقال خليفة أن توفير هذه الاحتياجات تأتي، ضمن خطط الهيئة، بهدف دعم الشبكة الكهربائية حتى ينعم المواطنين في مدينة درنة بخدمات الكهرباء دونما انقطاع .

وشهدت المنطقة التعليمية درنة – الخميس الماضي – وصول عدد من الفصول الدراسية المتنقلة قادمة من مصلحة المرافق التعليمية لصالح المدارس التي تعاني الاكتظاظ الطلابي بالمدينة.

كانت الأوضاع في أحياء المدينة، تحت سيطرة الجماعات الإرهابية، وبمجرد تحريرها وطرد الإرهابيين منها، بدأت الحياة تسري في عروقها، وذلك بعودة الأهالي إلى بيوتهم ، وافتتاح الشّوارع والمحال التّجاريّة والأسواق، وها هي درنة تشهد انفراجة كبيرة .