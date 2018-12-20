ضم 26 عريساً …تاورغاء تشهد أول عرس جماعي روعي انطباق الشروط على جميع العرسان، والتي من بينها ألا يقل عمر المتقدم عن 30 عاماً.

أخبار ليبيا 24 – خاص

أقام صندوق الزكاة في مدينة تاورغاء مساء اليوم الخميس أول عرس جماعي في المدينة ضم 26 عريساً من أبناءها، وسط حضور كبير.

وأفاد مدير مكتب صندوق الزكاة في تاورغاء “مفتاح فرج عيسى سويسي” لـ”أخبار ليبيا24″ أن العرسان الستة والعشرين تراوحت أعمارهم بين 30-56 عاماً، مضيفاً أن هذا العرس يعد النشاط الأول للصندوق بالمدينة منذ افتتاح مكتبه بها في السادس عشر من نوفمبر الماضي.

ونوه “سويسي” إلى أن مكتبهم قدّم مبلغ وقدره 10 آلاف دينار لكل عريس، إضافةً إلى بعض الهدايا العينية الأخرى، لافتا إلى أنه روعي انطباق الشروط على جميع العرسان، والتي من بينها ألا يقل عمر المتقدم عن 30 عاماً.

وأوضح مدير مكتب صندوق الزكاة أن العرسان سيقيمون في منازل لهم أو مع ذويهم، مشيراً إلى سعيهم صرف منحة مالية لمن تم زواجهم من العاطلين عن العمل.

وأعرب أصغر العرسان “رياض صالح محمد شقة” – 30 عاماً- عن سعادته الغامرة وفرحه العارم بالمناسبة، منوهاً إلى أنه سيقيم بمنزل خاص بناه بمجهوده الذاتي، مشيراً إلى أنه كان يقيم خلال السنوات الماضية بمدينة الخمس التي نزح إليها بسبب الحرب، وفق قوله.

فيما قال واحداً من أكبر العرسان “أيمن الهاشمي محمد عمران” – 41 عاماً- أن سبب تأخره عن الزواج هو قلة ذات يده، كونه لا يعمل بأي وظيفة، وكان نازحاً خلال السنوات الماضية.

وأوضح المأذون الشرعي للعرس “زياد أبوبكر هيركة” لـ”أخبار ليبيا24″ أن بعض العرسان الذين تم تزويجهم يعملون، وأن بعضهم الآخر عاطل عن العمل، وفق قوله.

وأشار “هيركة” إلى أن “مقدم ومؤخر الصداق” للعرسان تم الاتفاق عليه بين الأهالي، إلا أنه أشار إلى أن بعض العائلات حددت 5000 دينار كمقدم ومؤخر، فيما حددت عائلات أخرى 25 و50 جرام من الذهب، حسب توضيحه.

من جانبه، أكد رئيس المجلس المحلي تاورغاء “عبد الرحمن الشكشاك” في حديث لـ”أخبار ليبيا24″ أن هذا العرس أكبر دليل على أن تاورغاء مفتوحة، وأنها تنعم بالأمن والأمان، وأن المتزوجين سيقيمون بالمدينة، مثمناً جهود صندوق الزكاة تاورغاء الذي ساعد الشباب الذين لم تسمح ظروفهم بالزواج.

وقال رئيس فرع الشؤون الاجتماعية تاورغاء “صالح عبد الله القاضي” في تصريحاته لنا إنهم أسهموا في الدعم الاجتماعي وتجهيز العرسان وتشجيع الناس على حضور العرس، متعهداً بتقديم عمل اجتماعي أكبر مستقبلاً.

ووصف القاضي العرس بالبادرة الطيبة التي أسهمت في تخفيف العبء على الشباب والحد من معاناتهم، ومساعدتهم في إكمال نصف دينهم، وفق قوله.

يُشار إلى أن أهالي تاورغاء عانواً نزوحاً امتد إلى 7 أعوام، بسبب ظروف الحرب في العام 2011م، وتمت عودتهم إلى مدينتهم بعد ميثاق مصالحة مع مدينة مصراتة تم إبرامه خلال يونيو الماضي.

وتبعد مدينة تاورغاء 38 كم عن مصراتة، ويبلغ عدد سكانها بحسب إحصاءات العام 2006م حوالي 38 ألف نسمة.