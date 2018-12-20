في انتظار التعليمات لإنهاء المعركة…إعلان حظر التجول في المناطق المحيطة بمسرح العمليات في درنة

في انتظار التعليمات لإنهاء المعركة…إعلان حظر التجول في المناطق المحيطة بمسرح العمليات في درنة الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الليبية ضربت طوقًا أمنيًا موسعًا ومشددًا حول محيط حي (المدينة القديمة)

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع من مدينة درنة أن غرفة عمليات عمر المختار والغرفة الرئيسية المشتركة تفرض حظر التجول في أغلب المناطق المحيطة بمسرح العمليات من الساعة السابعة ليلا إلى السابعة صباحا إلى حين إشعار آخر.

وأكد المصدر أن أن الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الليبية ضربت طوقًا أمنيًا موسعًا ومشددًا حول محيط حي (المدينة القديمة) آخر معاقل الإرهاب في المدينة.

وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة قامت بإغلاق كافة الشوارع الرئيسية والفرعية الواصلة والمؤدية إليها بالسواتر الترابية والحاويات، بناءا على تقدم عناصر تنظيم الدولة والسيطرة على عده نقاط عسكرية في 16 ديسمبر 2018 .

وذكر المصدر أن الوحدات الأمنية والعسكرية انتشرت حول محيط حي (المدينة القديمة) في انتظار التعليمات العسكرية المباشرة والأخيرة من قبل قيادات الجيش لإنهاء المعركة.