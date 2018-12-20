بعد عامين .. جمع شمل اثنيّ عشر طفلًا من أبناء الدواعش مع أسرهم في مصر

بعد عامين .. جمع شمل اثنيّ عشر طفلًا من أبناء الدواعش مع أسرهم في مصر عملية التسليم والاستلام جرت بمطار القاهرة الدولي، بإشراف المنظمة الدولية للصليب الأحمر، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي والمصري

أخبار ليبيا 24 – خاص

سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس 12 طفلا مصريا من أبناء عناصر مايعرف بتنظيم الدولة “داعش” الذين شاركوا أبائهم في عمليات القتال بسرت، بالتنسيق مع السلطات في ليبيا ومصر وبدعمٍ من جمعيات الهلال الأحمر الليبي والمصري والصليب الأحمر في مالطا .

وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان لها أن عملية التسليم والاستلام جرت بمطار القاهرة الدولي، بإشراف المنظمة الدولية للصليب الأحمر، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي والمصري، إضافة إلى حضور القنصل الليبي في القاهرة طارق الحويج.

وأضافت اللجنة أن أعمار الأطفال الاثني عشر تتراوح بين الـ 5 أعوام و الـ 14 عاما.

وقد عُثِر على هؤلاء الأطفال مع أطفالٍ آخرين عقب القتال المحتدم الذي شهدته مدينة سرت قبل حوالي سنتين. ومن حينها، حظيّ الأطفال برعاية الهلال الأحمر الليبي في أحد مبانيه في مصراتة .

ولم تفصح اللجنة الدولية عن الكثير من التفاصيل، وذلك احتراما لخصوصية هؤلاء الأطفال وعائلاته بحسب اللجنة

يشار إلى أن أخبار ليبيا 24 نشرت تقرير بعنوان عندما لا تكون “المعاملة بالمثل” .. هكذا يتم معاملة أطفال داعش في ليبيا” والذي تناولت فيه كيف عاملت قوات أمنية أطفال داعش الذين تم إخراجهم عبر ممرات آمنة ، من مدن كان يسيطر عليها التنظيم .

حيث قال رئيس غرفة عمليات الطوارئ بجمعية الهلال الأحمر الليبي بمصراتة “صالح مصطفى أبو زريبة” أنهم وجدوا أنفسهم آنذاك مجبرين “إنسانياً” و”أخلاقيا” على تقديم الرعايا للأطفال الذين تم إخراجهم خلال معركة البنيان المرصوص من مدينة سرت خلال العام 2016م .

وأشار “أبو زريبة” إلى أن جمعيتهم قامت آنذاك بإجراء الكشوفات الطبية والعمليات الجراحية للأطفال على نفقتها، منوهاً إلى أنهم كانوا في حالة يرثى لها ، وأن بعضهم مصاب بجروح وكسور ، وأمراض جلدية ، إضافةً إلى أنهم يعانون من سوء تغذية

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أطلق حملة وطنية للتطعيم ، تستهدف 2.750.000 مليون طفل وطفلة في كامل ربوع ليبيا .

ويقول مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية مصراتة “محمد شابة” إن مكتبهم إرسال فرق طبية إلى مقر إيواء أطفال داعش لإجراء التطعيمات اللازمة لهم ضد شلل الأطفال ، ومرض الحصبة والحميراء وإعطاء فيتامين (أ) من بين 150 ألف طفل وطفلة سيتم تحصينهم في مصراتة.