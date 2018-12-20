بعد تكبيدهم خسائر في الأرواح والآليات .. العسكرية الوسطى تنفي وجود تنسيق مع قوات حفتر

أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد يوم واحد من مباغتة قوات الجيش للمليشيات الإرهابية المتمركزة بمنطقة السدادة جنوب شرق مدينة مصراتة بقيادة المدعو إبراهيم الجضران ومليشيات سرايا إرهاب بنغازي، وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد .

شكلت المنطقة العسكرية الوسطى التابعة لحكومة الوفاق، قوة لتأمين حدودها في المنطقة، وأعلنت قيادة المنطقة الوسطى حالة النفير العام في المنطقة، فيما أصدرت أوامر للقوات التابعة لها بالمنطقة بالاستعداد في حال رفضت قوات الكرامة الانسحاب من منطقة السدادة.

وأكد آمر المنطقة العسكرية الوسطى محمد الحداد خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء مع القيادات العسكرية في المنطقة أن المنطقة العسكرية لن تسمح بحدوث أيّ تجاوزات في حدودها الإدارية.

ونفى الحداد المعلومات الواردة عن وجود تنسيق بينهم وبين قوات الجيش في المنطقة الشرقية، مجددا نفيه وجود علاقة تجمعه مع القوات التي دخلت منطقة السدادة.

ونوه آمر المنطقة العسكرية الوسطى إلى أنهم سيطلبون من قوات الجيش التابعة لحفتر بالانسحاب من منطقة السدادة بشكل رسمي تزامنًا مع إرسال قوة إلى هناك، على حد قوله.

وأدانت القوات المساندة بالمنطقة العسكرية الوسطى تحركات مجموعات مسلحة داخل حدودها، محذرة من التمركز داخل حدودها الإدارية .

وطالبت القوات المساندة في بيان لها، جميع القوات المتصارعة بمختلف تبعياتها وتوجهاتها بمغادرة الحدود الإدارية بالمنطقة فورًا، داعية قواتها بالتأهب والاستعداد لتنفيذ أي عمليات عسكرية تصدر عن قيادة المنطقة بهذا الخصوص.

وكانت قوات الجيش بالمنطقة الشرقية قد دخلت الأسبوع الماضي إلى منطقة بونجيم جنوب غرب سرت، قبل أن تعلن انسحابها منها مطلع الأسبوع الجاري بعد أوامر من المنطقة العسكرية الوسطى بضرورة الانسحاب فورا.

يشار إلى أن قوات الجيش التابعة للمنطقة الشرقية قد شنت أمس الأربعاء هجوما على معسكر سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية وبقايا عناصر الجضران في منطقة السدادة جنوب شرق مدينة مصراتة.

وكان المجلس الرئاسي أدان بأشد العبارات التصعيد العسكري بالمنطقة، ورفض هذا التجاوز والاستفزاز غير المبرر الذي قد يجر البلاد إلى العنف، واصفا هذا الهجوم انتهاكا صارخا للتفاهمات التي أقرتها جميع الأطراف واتفق فيها على وقف الاقتتال في كافة أنحاء البلاد.