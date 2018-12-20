الرقابة على الأغذية يرفض شحنة تن “DARDANEL” و “AL MAYA”

أخبا ليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية – ليبيا عن رفض شحنة مواد غذائية نوع السلعة : تن معلب العلامة التجارية “DARDANEL”.

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” أن أسباب رفض الشحنة لمخالفتها للقانون 05/2018 في البند رقم 4 ، وذلك لارتفاع نسبة المحلول الملحي و كذلك في البند رقم 12-7 من حيث عدم ذكر الوزن الصافي على العبوات.

وأشار المركز إلى أن الكمية المرفوضة تبلغ 5209 كرتونة، وبلد المنشأ والمصدر تركيا، موضحًا أن نقطة الوصول ميناء مصراتة.

كما أعلن مركز الرقابة على الأغذية عن رفض شحنة مواد غذائية نوع السلعة تن معلب العلامة التجارية المايا “AL MAYA”.

وأكد المركز أن أسباب رفض الشحنة لمخالفتها للمواصفات القياسية الليبية رقم 05/2018 في البند رقم 4-12 والبند 4-14 من حيث انخفاض الوزن المُصفى و ارتفاع نسبة المحلول الملحي و كذلك عدم طباعة تاريخ الإنتاج والصلاحية على العبوات ووجود صدأ أعلى العبوات .

ولفت مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن الكمية : 1733 كرتونة، وبلد المنشأ والمصدر أسبانيا، موضحًا أن نقطة الوصول ميناء مصراتة.