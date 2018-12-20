تتابع أسعار النفط.. لكن ماذا تعرف عن وحدة برميل النفط الخام الأزرق؟

أخبار ليبيا 24

تمر أمام أعيننا على نشرات الأخبار وبشكل يومي أسعار تداولات النفط ونشاهد تقلبات بورصته ومفاوضات منتجيه ومستهلكيه وحتى جشع مهربيه، لكن هل سألنا أنفسنا لماذا يرمز لوحدة برميل النفط بالرمز (bbl) .

تسمى وحدة برميل النفط (barrel) لكن عند ترميزها تكتب (bb) رغم أن الكلمة الأصلية بها حرف واحد (b) ويعود ذلك إلى بدايات 1860 وربما قبل ذلك حينما بدأت الشركات الأمريكية في تأسيس صناعة استخراج النفط كصناعة قائمة بحد ذاتها, حينها كان النفط ينقل في براميل وأوعية مختلفة الأحجام والأشكال، ثم أسس خمس من رجال الأعمال إحدى شركات البترول في ولاية أوهايو وهي شركة Standard Oil Co و بدأت بالتوسع بسرعة حتى أصبحت الشركة الأولى في ذلك السوق بلا منازع.

وفي بداية 1870 اعتمد البرميل النفطي ذو سعة 42 جالونا في عمليات الشحن, وكان البرميل الواحد في الصناعات الأخرى المختلفة ذو سعة 40 جالونا فقط، وسبب زيادة 2 جالون لبرميل النفط هو لما يصاحب عملية الشحن من تبخير أو تسرب إذ كانت هذه البراميل مصنوعة من الخشب.

وقامت شركة Standard Oil بتصنيع هذه البراميل ذات سعة 42 جالونا وكان لون البرميل أزرق !!(Blue Barrel) فكان هذا تأكيدا للمشتري أن البرميل الأزرق هو ذو سعة 42 جالون بالفعل، ومنذ ذلك الحين أصبح ذلك تقليدا إلى يومنا هذا.