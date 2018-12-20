العربية لحقوق الإنسان في ليبيا تدين تصفية 10 مواطنين في أحد مقاهي طرابلس

العربية لحقوق الإنسان في ليبيا تدين تصفية 10 مواطنين في أحد مقاهي طرابلس وطالبت المنظمة النائب العام بضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل في هذه الواقعة وتوضيح ملابسات التصفية الجسدية للرأي العام

أخبار ليبيا24

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها البالغ لتصفية عدد من المواطنين داخل مقهى سلامة بمدينة الزهراء ضواحي غرب طرابلس .

وطالبت المنظمة النائب العام بضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل في هذه الواقعة وتوضيح ملابسات التصفية الجسدية للرأي العام ، والتي ارتكبت ليلة البارحة الموافقة 18 ديسمبر 2018 م .

وذكر بيان المنظمة أن مصادر مطلعة أفادت بأن مجهولين فتحوا النار على عدد من عناصر ما يعرف بالسرية 55 فيما كانوا يجلسون في مقهى سلامة خلف مستشفى الزهراء، مما أدى لمقتل عدد لا يقل حسب الحصيلة المبدئية عن عشرة أشخاص من مرتادي المقهى من بينهم مدنيين .

وطالبت المنظمة بضرورة وضع ضوابط لاستخدام الأسلحة الخفيفة والصغيرة أثناء التعامل في الأماكن المكتظة بالمدنيين، مشيرةً إلى مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1979، على أنه ” لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى و في الحدود اللازمة لأداء واجبهم”.

وناشدت المنظمة وزير الدفاع في حكومة الوفاق بإصدار تعليماته المشددة للأفراد التابعين للوزارة بضرورة الالتزام بضبط النفس عند التعامل مع المواطنين في مثل هذه الأمور، ومحاسبة كل من يخرق هذه القواعد حرصا على حق المواطنين في الحياة والحرية والأمن الشخصي .

وفِي ذات السياق دعا الأمين العام لفرع العربية لحقوق الإنسان في ليبيا بضرورة ” القيام بتحقيقات فاعلة وفقاً لمبادئ الردع الفعّال والتحقيق في جميع حالات القتل خارج إطار القانون أو بشكل تعسفي أو دون محاكمة.

وقال:” يجب أن تفضي التحقيقات في انتهاك حق الحياة خاصة إلى محاكمة الأشخاص المتورطين بطريقة مباشرة وعلى كل مستويات المسؤولية” .