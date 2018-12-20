دارنس يلحق بنجوم إجدابيا أول هزيمة له هذا الموسم

دارنس يلحق بنجوم إجدابيا أول هزيمة له هذا الموسم

أخبار ليبيا24- خاص

ألحق فريق دارنس بمنافسه نجوم إجدابيا أول خسارة هذا الموسم بعد أن هزمه 2-1 الأربعاء على ملعب سرت، في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

سجل دارنس هدفه الأول بواسطة المهاجم محمد جمعة في الدقيقة 11 من المباراة ، وتعادل فريق نجوم إجدابيا بهدف لاعبه ناجي كمونة بضربة رأس في الدقيقة 39.

ونجح المهاجم عماد الشاعري في تسجيل هدف الفوز لدارنس في الدقيقة 43 من الشوط الأول ليخطف دارنس أول فوز له هذا الموسم .

وبهذا الفوز أصبح رصيد دارنس 3 نقاط من مباراتين وتجمد رصيد نجوم إجدابيا عند 4 نقاط من 3 مباريات .