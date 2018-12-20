الرئاسي يدين عمليات السدادة العسكرية

أخبار ليبيا24

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التحركات العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني باتجاه منطقة السدادة و قيامه بعملية ضد مليشيات ابراهيم جضران و ما تبقي من تشكيلات سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية التي كانت تستعد للهجوم على الحقول النفطية.

واستنكر المجلس الرئاسي في البيان الذي تحصلت “أخبار ليبيا24” على نسخة منه بأشد العبارات التصعيد العسكري بمنطقة السدادة الذي يعتبره تجاوزاً واستفزازا غير مبرر وقد يجر البلاد إلى دوامة جديدة من العنف.

واوضح الرئاسي أن اشتباكات السدادة تعد انتهاكاً للتفاهمات التي أقرتها جميع الأطراف خلال المؤتمرات الدولية التي عقدت لحل الأزمة الليبية، والتي اتفق خلالها على وقف الاقتتال في كافة أنحاء البلاد والابتعاد عن أي تصعيد.

وطالب المجلس الرئاسي الجميع بتهيئة الأجواء وتحسين الظروف العامة لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية ويعد تجدد الاقتتال إجهاض لهذا التوجه.

و ذكر المجلس الرئاسي في بيانه أنه يسعى إلى توحيد الصف لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار، داعيًا جميع الأطراف إلى التهدئة والوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي تعمق الفرقة وتكرس العداوة والانقسام.

وناشد الرئاسي الجميع إلى الاحتكام للعقل، وحقن الدماء، وتغليب مصلحة الوطن العليا، لافتا إلى أن الشعب الليبي عانى الكثير وتعرضت مدنه لعمليات تدمير ويتطلع إلى مرحلة جديدة يسودها الأمن والسلام.