يد داعش الإجرامية تمتد لغدر الفقير ونهب حسنته

أخبار ليبيا24

بعد أن لطخ تنظيم داعش الإرهابي الجوامع والمدارس والساحات واستغل الأئمة والأساتذة والشيوخ لنشر أكاذيبه وإيقاع ضحايا من الشباب في شباك خداعه, انتقلت الجماعة الغدارة المدعية الطهارة والمتخصصة بالنفاق في مخطط جديد لاستيلاء على خيرات لم تكن يوما لخدمة شره ولا لتنفيذ مخططاته الدموية.

كالأفعى الخبيثة, ينتهز داعش أية فرصة لنهب أملاك وخيرات المسلمين, وها هو اليوم يستغل عواطف وخير من يعطي من القليل الذي عنده ليساعد الفقير والمحتاج, وإذ بسفلاء داعش يبسطون يد الأجرام لسرقة التبرعات واستخدامها لخدمة شرهم.

ولقد كشفت دراسة نشرتها مجلة إيطالية عن مصادر تمويل تنظيم داعش وإرهابه, وأشارت الدراسة إلى استخدام عملة “بيتكوين” المشفرة من قبل من وصفتهم بمؤيدي الجماعات الإرهابية مثل داعش والمتعاطفين معها لتمويل هذه الجماعات من خلال الترويج لهذا النوع من التعاملات المالية.

وللإشارة, بيتكوين هي عملة معماة ونظام دفع عالمي يمكن مقارنته بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو, لكن مع عدة فوارق أساسية من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها.

وأشارت الدراسة إلى الفترة التي تحوّلت فيها عملة “بيتكوين” إلى أداة حقيقية لتمويل الإرهابيين بعد نهاية فترة تجريبية بدأت في العام 2012، مبينة أن هذه الفترة تم استهلالها في أكتوبر الماضي عبر تنظيمات إرهابية التي دعت مؤيديها من خلال نشرتها الإلكترونية المسماة بـ”الحقيقة” للتبرع بالمال.

أضافت الدراسة أن المزايا التي تضمن عدم تعقب الإرهابيين سمحت لهم بعدم التستر بالمبادرات الإنسانية الزائفة لإخفاء طلباتهم العلنية للمال، في وقت مازالت فيه حملة تدعى “الصدقة” تقبل تبرعات “بيتكوين” على “تويتر” و”تيليغرام” رغم نشرها عبارات من قبيل “الحرب المقدسة ضد الكفار” والتي تهدف من خلالها إلى شراء الأسلحة والإمدادات للإرهابيين.