رغم انتشار أخبار تشكك في تأمين المدينة .. إعلام وزارة الداخلية يؤكد وقوع الجرائم في بنغازي هجوم كبير على الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي ، إثر انتشار الأخبار عن حالات السرقة والحرابة داخل أحياء المدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير مكتب الإعلام في وزارة الداخلية رائد “طارق الخراز” وقوع جرائم في مدينة بنغازي ، في ردٍ على ما نشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار أكد نشطاء في المدينة أنها كاذبة .

وأوضح الخراز – في بيان نشر على الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي الأمني في مديرية أمن بنغازي على الفيس بوك – أن هناك بعض الجرائم تحدث في المدينة، ولكن للأسف الشديد، أن من يدعون أنفسهم فقهاء في نقل الأخبار وأية أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة ، مبنية على توجهات ضد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وانتصاراتها في بنغازي، حسب وصفه .

وأضاف الخراز “تطل علينا أبواق الفتنة، والأبواق الصفراء مرة أخرى بكذبة جديدة واضحة وضوح الشمس، إنها تلفيق وكذب عن الوضع الأمني في بنغازي، من الذين يكتبون عاجل ..إلخ” .

واستهجن مدير مكتب الإعلام في وزارة الداخلية ما قامت به قنوات إعلامية في نقل أخبار من مصادر وصفها بـ “المشبوهة”، مشيراً إلى أن هناك حرب إلكترونية ممنهجة ورسائل زائفة، داعياً تلك القنوات إلى تحري الأخبار قبل نشرها .

وشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هجوم كبير على الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي ، إثر انتشار الأخبار عن حالات السرقة والحرابة داخل أحياء المدينة.

وأكدت مصادر أمنية متعددة أنها ادعاءات وهمية لبث أخبار غير صحيحة عن سرقات قام بها مسلحون في عدد من المناطق في بنغازي .

ودعا نشطاء المدينة وسائل الإعلام ومتصفحي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الحذر وعدم الوقوع في فخ الصفحات الوهمية ومشاركة ما تنشر من “زور وبهتان”، والتي تهدف إلى زعزعة ثقة أهالي المدينة في الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية .

ونفت نقطة الأمن في مركز بنغازي الطبي أمس الثلاثاء ، وقوع اعتداءات على المركز أو العاملين فيه من العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة فيه ، خلال الـــ 24 ساعة الماضية .

كما نفى مركز شرطة الحدائق ، تلقيه أية بلاغات داخل دائرة اختصاصه عن حادثة سطو مسلح على مواطن ، وسرقة سيارته خلال اليومين الماضيين .

وتداولت حسابات وهمية على “فسيبوك” يوم أمس أخبار عن وقوع عملية سطو مسلح على أحد تجار سوق العملة وسرقة مبلغ 250 ألف دينار وثم قتله ، كما نشرت خبراً عن سطو مسلح على أحد المواطنين وسرقة سيارته في منطقة الحدائق.

وشهدت مدينة بنغازي وضواحيها في غضون شهر ، تسع حالات سطو مسلح ، قُيدت جميعها ضدّ عصابات مسّلحة، تمتهن السطو وسط الأحياء السكنية ، دون أن تخرج الجهات الأمنية لتضع خطة تنهي هذه المهزلة ، بحسب وصف سكان المدينة.

وقال أحد ملاك المزارع في منطقة “سيدي فرج” أن مزرعته تعرضت مؤخراً لعدة سرقات كان آخرها سرقة “حاوية” كانت تستخدم كمخزن لمعدات وأدوات داخل المزرعة ، مضيفاً أنه بات من الصعب التجول في المنطقة بعد ساعة الغروب .

وتعرض اثنين من المواطنين في منطقة بوعطني لسرقة سيارتهما بالإكراه ، كما شهدت أحياء “حي السلام وشبنة والمساكن”، جرائم سطو مسلح لغرض سرقة السيارات أو الممتلكات الشخصية .

واكتفت داخلية الحكومة المؤقتة بإصدار تعليمات مشددة لمدراء الأمن في المناطق باستخدام القوة في صد أية هجمات من المجموعات المسلحة على مقار الأمن والشرطة بالاستعانة بغرف عمليات القوات المسلحة ، مشددةً على ضرورة ضبط الأسلحة غير المرخصة والسيارات التي لا تحمل لوحات معدنية وحجزها خاصة في ساعات الليل المتأخرة تمهيداً لمصادرتها .

ولم يسلم كذلك الوافدين من تلك العمليات التي طالت المدينة حيثُ أصيب مصري وسوداني وآخر فلسطيني جراء عمليات السطو المسلح ، طمعاً في مقتنياتهم الشخصية، وأموالهم .