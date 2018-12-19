مكافحة الظواهر السلبية ودعم جهاز الحرس البلدي المرج 

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس لجنة الأزمة والطوارئ المرج عقيد “وهبي الرخ” مع رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج المهندس “وليد صلهوب” ورئيس مركز الحرس البلدي المرج عقيد “عطية خطاب” سبل دعم عمل جهاز الحرس البلدي بالمدينة .

وأكد الحضور – خلال اجتماعهم بمقر قسم الدوريات والتمركزات الأمنية المرج – على محاربة الظواهر السلبية والغش التجاري والدوائي والتدقيق من كافة السلع والمواد الواردة للمدينة والاعتداءات على الأراضي العامة للدولة والمساحات الخضراء .

وناقش الحضور آلية مكافحة ظاهرة الحيوانات المتجولة بالطرقات والمساحات العامة بالمدينة والتعامل معها ، ومتابعة الباعة المتجولين ومتابعة قانونية إجراءاتهم والتأكيد علي ضرورة حيازة الرخص التجارية لجميع الباعة المتجولين .

وفي ختام الاجتماع أكد رئيس المجلس التسييري ورئيس لجنة الأزمة والطوارئ المرج على تقديم كافة أنواع الدعم لفرع مركز الحرس البلدي المرج وتزويده بالإمكانيات المتاحة حتى يستطيع أن يؤدي واجبه بأفضل المستويات .