مكافحة الظواهر السلبية ودعم جهاز الحرس البلدي المرج 

محاربة الظواهر السلبية والغش التجاري والدوائي والتدقيق من كافة السلع والمواد الواردة للمدينة

4

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس لجنة الأزمة والطوارئ المرج عقيد “وهبي الرخ” مع رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج المهندس “وليد صلهوب” ورئيس مركز الحرس البلدي المرج عقيد “عطية خطاب” سبل دعم عمل جهاز الحرس البلدي بالمدينة .

وأكد الحضور – خلال اجتماعهم بمقر قسم الدوريات والتمركزات الأمنية المرج – على محاربة الظواهر السلبية والغش التجاري والدوائي والتدقيق من كافة السلع والمواد الواردة للمدينة والاعتداءات على الأراضي العامة للدولة والمساحات الخضراء .

وناقش الحضور آلية مكافحة ظاهرة الحيوانات المتجولة بالطرقات والمساحات العامة بالمدينة والتعامل معها ، ومتابعة الباعة المتجولين ومتابعة قانونية إجراءاتهم والتأكيد علي ضرورة حيازة الرخص التجارية لجميع الباعة المتجولين .

وفي ختام الاجتماع أكد رئيس المجلس التسييري ورئيس لجنة الأزمة والطوارئ المرج على تقديم كافة أنواع الدعم لفرع مركز الحرس البلدي المرج وتزويده بالإمكانيات المتاحة حتى يستطيع أن يؤدي واجبه بأفضل المستويات .

AfterPost
مقالات ذات صلة

رغم انتشار أخبار تشكك في تأمين المدينة .. إعلام وزارة الداخلية يؤكد وقوع الجرائم في…

في ختام زيارة رئيس المجلس الرئاسي للحقل ..  الإعلان عن فتح حقل الشرارة النفطي

تاركا المدينة تغرق في القمامة..البلدي يبحث احتياجات “الكويفية”.

بعد تورط تركيا في شحنة الأسلحة الأخيرة .. القيادة العامة تطالب الأمم المتحدة وبعثتها…

المزيد

رغم انتشار أخبار تشكك في تأمين المدينة .. إعلام وزارة…

في ختام زيارة رئيس المجلس الرئاسي للحقل ..  الإعلان عن فتح…

تاركا المدينة تغرق في القمامة..البلدي يبحث احتياجات…

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24