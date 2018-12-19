تاركا المدينة تغرق في القمامة..البلدي يبحث احتياجات “الكويفية”. عودة ملف القمامة إلى البلدية خلال لقائه مع مديري الشّركات المتخصّصة في أعمال النّظافة دون أن يشاهد على أرض الواقع أي تحركات جادة

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيس المجلس التّسييري لبلدية بنغازي “صقر عمران بوجواري” ، مع رئيس المجلس المحلّي الكويفية ، في مقرّ البلديّة أمس الثّلاثاء ، الملفات الخدميّة في المنطقة.

واستعرض الجانبان المشاكل المتعلّقة بمياه الشّرب والصّرف الصّحي ، وصيانة المؤسّسات التّعليمية ، والصّحية، والكهرباء والإنارة ، ورصف الطّرق ، والصّعوبات التي تواجه منطقة الكويفية، من عدم توفّر بعض الخدمات الأساسية.

واتُّفق خلال اللقاء الذي حضره عضو المجلس التّسييري لبلدية بنغازي “إدريس غيث”، على عدّة خطوات، أهمها توفير عدد من مضخّات المياه الغاطسة لحلّ مشكلة نقص مياه الشرب في المنطقة.

وتم الاتفاق على تكليف شركة الكهرباء ؛ لحلّ مشكلة ضعف التيار الكهربائي ، وتفعيل مشروع إنارة مدخل منطقة الكويفية، وإدراج مشروع إنارة “طريق الكويفية – بوهادي” ضمن مشاريع إعادة الاستقرار إلى المدينة.

وتمّ أيضًا التّشديد على ضرورة العمل لتوفير الاحتياجات اللازمة إلى مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية .

ومضى حتى تاريخ اليوم قرابة أسبوع كامل على إعلان رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي بعودة ملف القمامة إلى البلدية خلال لقائه مع مديري الشّركات المتخصّصة في أعمال النّظافة ، دون أن يشاهد على أرض الواقع أي تحركات جادة لإنقاذ المدينة من القمامة التي ستغرق فيها .

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره كلاًّ من عضو المجلس التسييرى “إدريس غيث إقدورة” ، ومدير مكتب المشروعات في البلدية “أسامة الكزة”، مناقشة ملف القمامة ، وما يواجهه من مشاكل وتحديات ، أبرزها تراكم الدّيون على هذه الشركات نتيجة التّأخر فى السّداد ، الأمر الذى تسبّب فى تعثّر وتذبذب أعمال النّظافة في المدينة ، وعدم استقرار الملف وانتقاله من جهة إلى أخرى .

وأكّد “بوجواري” بأن بلدية بنغازي، بصدد تسديد مستحقات هذه الشّركات وفق آلية تضمن حقوق البلديّة والشّركات المساندة ، إلى جانب إعداد هيكلية جديدة تشمل تقسيم المدينة وفق خريطة جغرافيّة ، من شأنها ضمان سير أعمال النّظافة بشكل سلسٍ ومنتظم ، وإتاحة المجال لكافة شركات النظافة ؛ وذلك تشجيعاً للقطاع الخاصّ العامل في هذا المجال .

وفي تصريح سابق قال مصدرٌ مسؤولٌ في بلديّة بنغازي ، إن إجمالي الدّيون المستحقّة للشّركات المتخصّصة في أعمال النّظافة تقدّر بحوالي “27 مليون دينار” ، لم تسدّد حتى تاريخ اليوم .