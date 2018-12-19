حكم ليبي ينقذ لاعب من الموت في مباراة كرة قدم 

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أنقذ الحكم “يحي الوحيشي” أمس الثلاثاء حياة لاعب كرة قدم من الموت ، وجاء ذلك بعد أن قام الحكم بإسعاف لاعب وسط نادي بنغازي الجديدة في مباراة ضد الأنوار ، بدوري الأواسط الذي يشرف عليه الاتحاد الفرعي بنغازي .

فبعد احتكاك بين لاعب بنغازي الجديدة ولاعب من الفريق المنافس على ملعب شهداء بنينا سقط على إثره اللاعب مغشياً عليه بعد أن بلع لسانه ، فأوقف الوحيشي اللعب وقام مسرعاً بإجراء الإسعافات الأولية للاعب ونجح في إنقاذ اللاعب من الموت المحقق .

وتعتبر إصابة بلع اللسان من الإصابات الخطيرة وتنتشر في الملاعب الرياضية بين اللاعبين ، وكانت هناك حالات وفاة كثيرة بسبب هذه الحالة الخطيرة ، و أغلبها تكون بسبب عدم معرفة كيفية إسعاف المصاب بهذه الحالة.

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