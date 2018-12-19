في عملية اتسمت بالسرية التامة .. قوات الجيش تباغت مليشيات السرايا وتفرض سيطرتها على قلعة السدادة وحدات الجيش ألحقت بقوات الجضران خسائراً في الأرواح والعتاد بعد الاشتباك معهم بشكل مباشر وأنها تطاردهم نحو بوابة السدادة

أخبار ليبيا 24 – خاص

هذه المرة ليست ككل مرة، فقد باغتت قوات الجيش في عملية سرية قوات المدعو الإرهابي “إبراهيم الجضران” ، وبقايا سرايا بنغازي الإرهابية في قلعة السدادة القريبة من مدينة بني وليد شرق مصراتة .

فقد كانت في السابق الجماعات الإرهابية هي التي تقوم بالمبادرة والهجوم على القوات المسلحة خاصة في مناطق الهلال النفطي، للسيطرة على الحقول والموانئ النفطية .

وتمكنت قوات الجيش من السيطرة الكاملة على قلعة السدادة صباح اليوم الأربعاء وإلحاق الهزيمة بالميليشيات المدعومة من سرايا الدفاع عن بنغازي والتابعة للمدعو الإرهابي إبراهيم الجضران ، وبعض المجموعات المتطرفة الأخرى .

وأضافت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة ، أنها داهمت مواقع ميليشيات الجضران في قلعة السدادة وأحكمت سيطرتها عليها بالكامل .

وأشارت شعبة الإعلام الحربي، إلى أن وحدات الجيش ألحقت بقوات الجضران خسائراً في الأرواح والعتاد بعد الاشتباك معهم بشكل مباشر وأنها تطاردهم نحو بوابة السدادة.

وأوضحت مصادر عسكرية أن الاشتباكات أدت إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف الطرفين ، وقد تم نقل جرحى الجيش إلى مستشفيات الجفرة.

ونوهت المصادر إلى أن قوات تابعة لقوات البنيان المرصوص مصراتة تتمركز عند بوابة الستين في المدينة ، فيما فرت قوات حرس المنشآت السابقة من القلعة إلى مكان غير معرف .

وذكرت المصادر أن عمليات الجيش بالمنطقة الشرقية تقوم حالياً بالتنسيق مع قوات المنطقة الوسطى في مصراتة والمنطقة الغربية لمحاصرة الجضران ، والعناصر الموالية له والقضاء عليهم .

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم فيديو للمدعو الهارب “إبراهيم السركشي” أحد أبرز قيادات سرايا بنغازي، في وسط الصحراء ويظهر خلفه اثنين وعربة صحراوية في وسط الطريق .

وقال المدعو الشركسي أنهم تابعين لرئاسة أركان الجيش في طرابلس ، لافتاً إلى أن الشباب الذين معهم كانوا في السابق من الثوار، وهم الآن في الجيش.

وذكر الشركسي أنهم يعملون على محاربة الجماعات الإرهابية – في إشارة إلى قوات الجيش – لافتاً إلى أن معهم بعض العناصر التابعة للجماعات التشادية الإجرامية ، بحسب وصفه .

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها المدعو الشركسي بإشراك الجماعات التشادية ضمن قوات الجيش ، وفي نهاية المعارك يتضح أن الجماعات التشادية وقوات المعارضة السودانية هي التي تشارك سرايا بنغازي في المعارك .

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي قرر في سبتمبر الماضي إضافة اسم الجضران، إلى قائمة العقوبات الدولية وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر المنصوص عليها في الفقرتين 15 و17 من قرار مجلس الأمن 1970 (2011)، والفقرة 19 القرار 1973 (2011)، المعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وكانت قوات الجضران هاجمت الموانئ النفطية أكثر من مرة آخرها في يونيو الماضي، حيث استغلت انشغال قوات الجيش الوطني الليبي بتحرير مدينة درنة.

وفي ذات الشأن، قال المسؤول الإعلامي في اللواء 37 مشاة “المنذر الخرطوش” إن القوات المسلحة تمكنت من تطهير القلعة شمال غربي ليبيا شمال بني وليد شرقي مدينة مصراتة ، التي كانت المليشيات المسلحة تتحصن فيها.

وأوضح الخرطوش أن كتيبة 128 وكتيبة طارق بن زياد وكتيبة 116 وكتيبة 115 قامت بتطهير القلعة من العصابات الإجرامية المتمثلة في سرايا دفاع بنغازي وجماعات تتبع الجضران.

وأكد المسؤول الإعلامي في اللواء 37 أنه تم غنم عدد من الآليات والذخائر ، لافتاً إلى أن الجماعات الإرهابية تحركت ما بعد سدادة وتوقف الاشتباكات.

وكان آمر اللوء 73 مشاة عميد “علي صالح القطعاني” ، قد قام أمس الثلاثاء بجولة ميدانية حول نقاط تمركز الوحدات العسكرية في المناطق المحيطة بالهلال النفطي شرقي البلاد.

وأوضح المسؤول الإعلامي للواء ، “منذر الخرطوشي” بأن الجولة تأتي في إطار رفع المعنويات والحث على بذل الغالي والنفيس في أداء الواجبات القتالية والأمنية والصورة المثالية المرجوة فيما هو قادم من مهام عسكرية.