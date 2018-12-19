الناطق باسم حراك فزان محمد امعيقيل يتحدث لـ”أخبار ليبيا24″ عن خسائر مافيا المال العام والموت بلسعات العقارب يرفض امعيقيل تدخل الدول الأجنبية في مقدرات الشعب الليبي، مستغرباً عدم حديث تلك الدول "عندما يموت الليبيون في الطرقات وبلسعات العقارب".

أخبار ليبيا 24- خاص

لم تفلح تهديدات المؤسسة الوطنية لنفط بخسائر بملايين الدولارات في ثني أعضاء حراك غضب فزان عن مواصلة إغلاق حقل الشرارة النفطي، كما لم تخفف من لهجتهم دعوة حكومة الوفاق الوطني إلى التفاوض من أجل إنهاء الأزمة التي تهدد مشروع الإصلاحات الاقتصادية الذي تبنته الحكومة.

الناطق باسم الحراك محمد امعيقيل لم يُخفِ تمنياته في حوار خاص لـ”أخبار ليبيا 24″ من أن تتوقف جميع الموارد في ليبيا حتى تأتي حكومة رشيدة وتوزعها على جميع فئات الشعب بعدالة ومسؤولية، فبحسبه، لا يتم الحديث عن الأموال الطائلة التي تقع خسارتها إلا من “مافيا المال العام”، في حين أن كل الشعب الليبي يعاني من مشاكل السيولة وغلاء المعيشة وتدني الخدمات.

كما يرفض امعيقيل تدخل الدول الأجنبية في مقدرات الشعب الليبي، مستغرباً عدم حديث تلك الدول “عندما يموت الليبيون في الطرقات وبلسعات العقارب”.

وفيما يلي نص الحوار كاملاَ:

أخبرنا عن حراك غضب فزان متى تأسس وما هي أهدافه ومن يدعمه؟

الحراك تأسس منتصف سبتمبر الماضي، بعد أن تنادى مجموعة من الشباب والنشطاء من مختلف مدن وقرى الجنوب لتدارس أزمات المنطقة ووضع الحلول المناسبة لها، فكان الشباب من سبها وأوباري ووادي الشاطئ ووادي عتبة والجفرة ومرزق وغات والقطرون وغيرها، وبعد مشاورات توصل الجميع إلى المطالب العشرة التي لم تتجاوب معها حكومة الوفاق الوطني واضطرتنا لتصعيد الاحتجاج والمطالبة بإغلاق الحقول النفطية.

كيف هو الوضع الحالي في الحقول النفطية ؟

طبعا حقل الشرارة مقفل كما أصبح معلوما لدى كل وسائل الاعلام، وبحسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط.

كيف تمت عملية إغلاق حقل الشرارة؟

بداية أحب أن أوضح أننا حراك سلمي ونحن ضد العبث بمقدرات الشعب الليبي، وضد إقفال الحقول النفطية وضد حتى الاعتصام أمامها، غير أننا أجبرنا على ذلك بعد تجاهل الحكومة لمطالبنا، والإقفال لم يأتي مرة واحدة، لأننا نظمنا عدة وقفات أمام الحقول كان أولها في الثاني من أكتوبر الماضي، ثم في الخامس والعشرين من نفس الشهر، والثالثة في الحادي عشر من يناير، ولكن عدم استجابة الحكومة وإصرار شباب الحراك دفع باتجاه إغلاق الحقل بشكل نهائي.

كيف كان تواصلكم مع القوة المكلفة بحماية الحقول؟

هذه القوة تصدت لنا في كل الوقفات التي نظمناها أمام حقل الشرارة، ومنعتنا من إغلاق الحقل، وهو ما جعل منسقي الحراك يبدؤون مرحلة التواصل مع مكوناتهم الاجتماعية وقواعدهم الشعبية للعودة بموقف أقوى أمام هذه القوة ، وبالفعل عدنا للحقل ووجهنا إنذار للقوة المكلفة بحمايته بأنها لو دافعت عن الحفل وواصلت العمل على تدفق النفط فإن الحشود الغاضبة قد تدخل ولا نضمن عندها سلامة أجزاء الحقل ومرفقاته، هنا تجاوبت القوة وكنا مدركين أنهم لن يطلقوا النار على المدنيين العزل الذين جاؤوا دعما للحراك، وبهذا أغلق حقل الشرارة النفطي.

ما تعليقكم على الخسائر التي تتكبدها الدولة جراء توقف حقب الشرارة؟

بالنسبة للحديث حول الخسائر نستغربه نحن في حراك غضب فزان، فكل الشعب الليبي يعاني من مشاكل السيولة وغلاء المعيشة وتدني الخدمات، ولا نسمع عن الأموال الطائلة التي تقع خسارتها إلا من “مافيا المال العام”، نحن وصلنا للمرحلة التي نتمنى فيها أن تتوقف جميع الموارد في ليبيا حتى تأتي حكومة رشيدة وتوزعها على جميع فئات الشعب بعدالة ومسئولية

لماذا لم تتجهوا لإغلاق إمدادات المياه كوسيلة ضغط على الحكومة؟

نحن نعتبر المياه خط أحمر لأنها تمس المواطن في الشمال مباشرة، وهو ما لا نرضاه، هذه الحكومة لا تتأثر إلا بانقطاع النفط عنها وهو ما نعمل عليه الآن.

قد يقول قائل إن مشاكل الجنوب هي من أهل الجنوب، فلما تحملونها على الحكومة في حين فشلتم في حلها؟

نحن نستغرب هذا الحديث، فالجنوب منذ أكثر من عامين يعاني من تدني جميع الخدمات وفقدان الأمن، وحدوده مفتوحة على أربع دول افريقية فقيرة ألقت بمشاكلها على الجنوب لوحده، لذا لا يمكننا أن نحمل أهل الجنوب وزر هذه المشاكل بل هي مشكلة امن قومي.

ألا تخشون الملاحقة القانونية التي ستتعرضون لها من قبل المؤسسة الوطنية للنفط؟

المؤسسة الوطنية للنفط بالفعل أصدرت عدة مذكرات توقيف بحق بعض أعضاء الحراك، ولكننا نعتبر هذه القرارات مجرد حبر على ورق ولن تثنينا عن مواصلة كفاحنا من اجل تحقيق مطالب الجنوب.

هل تابعتم ردود الفعل الدولية حول إغلاق الحقول النفطية بالجنوب؟

نحن نستغرب تدخل الدول الأجنبية في مقدرات الشعب الليبي، هذه ثروات الشعب ولا يحق لدولة التدخل فيها، ثم لما لا تتحدث هذه الدول عندما يموت الليبيون في الطرقات وبلسعات العقارب، وعندما يموت العشرات في الصراعات القبلية وبين المدن، لذلك لا نقيم اعتبارا لردود الأفعال الدولية.

هل يعني هذا أنكم ترفضون التدخل الدولي في هذا الملف؟

قطعاً وبقوة، نرفض أي تدخل دولي فيما يخص مقدرات الشعب الليبي.