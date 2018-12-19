بلدية بنغازي تناقش الاحتياجات الخدميّة لمنطقة الكويفية

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ناقش رئيس المجلس التّسييرى لبلدية بنغازي “صقر عمران بوجواري” مع رئيس المجلس المحلّى الكويفية، في مقرّ البلديّة أمس الثّلاثاء، الملفات الخدميّة في المنطقة.

واستعرض الجانبان المشاكل المتعلّقة بمياه الشّرب والصّرف الصّحي وصيانة المؤسّسات التّعليمية والصّحية والكهرباء والإنارة ورصف الطّرق والصّعوبات التي تواجه منطقة الكويفية، من عدم توفّر بعض الخدمات الأساسية.

واتُّفق خلال اللقاء الذي حضره عضو المجلس التّسييري لبلدية بنغازي “إدريس غيث”، على عدّة خطوات ، أهمها توفير عدد من مضخّات المياه الغاطسة لحلّ مشكلة نقص مياه الشرب في المنطقة.

كما تم الاتفاق على تكليف شركة الكهرباء؛ لحلّ مشكلة ضعف التيار الكهربائي، وتفعيل مشروع إنارة مدخل منطقة الكويفية، وإدراج مشروع إنارة “طريق الكويفية – بوهادي” ضمن مشاريع إعادة الاستقرار إلى مدينة بنغازي.

وتمّ أيضًا التّشديد على ضرورة العمل ؛ لتوفير الاحتياجات اللازمة إلى مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية .