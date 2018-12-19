إجراء 6 عمليات قسطرة علاجية في طبي بنغازي الطبيب الزّائر أجرى عمليات قسطرة علاجية للأطراف السّفلى، لمرضى تعرضوا لإصابات نتيجة تفجير أو إطلاق ناري

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أجرى الطبيب الفرنسي الزائر الاستشاري في جراحة الأوعية الدموية، “جيروم كوم” أمس الثلاثاء، ست عمليات قسطرة علاجية، داخل قسم العمليات في مركز بنغازي الطبي.

وقال مدير المكتب الإعلامي في مركز بنغازي الطبي “خليل قويدر” إنّ الطبيب الزّائر أجرى عمليات قسطرة علاجية للأطراف السّفلى، لمرضى تعرضوا لإصابات نتيجة تفجير أو إطلاق ناري.

وأضاف “قويدر” أنه وبحسب تصريح الطبيب “جيروم” فإن هذه الطريقة في العلاج تعدّ من أفضل الأنواع ،فهي تختصر بقاء المريض في المركز لفترات طويلة ومضاعفاتها أقلّ.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي، أنه توافد على مركز بنغازي الطبي مؤخراً، أساتذة من صفوة الاستشاريين، لعلاج الحالات الحرجة، وإجراء الكشوفات والعمليات الجراحية المستعصية؛ وذلك لتوفر الإمكانيات في المركز؛ ليتمكن المرضى من تلقي العلاج داخل البلاد، وعدم تكبدهم مشقّة السّفر وعنائها”.

وأكّد “قويدر” أنّ هذه الخطوة تعدّ مكسباً كبيراً للمركز الطبي وللجنة العلاج المركزيّة في توفير الخدمة الطبية وبشكل كامل للمرضى .

يشار بأنّ جراحة الأوعية الدموية في مركز بنغازي الطبي، تعد واحدة من أهم الجراحات حيث يعتبر المركز، المرجع الأول في ليبيا لجراحة الأوعية، وهو تخصّص دقيق ويحتاج معدّات خاصة ، وإعداد خاص للأطباء ومعاملة خاصّة للمرضى، بحسب قول “قويدر” .