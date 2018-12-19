خاله وأبناء خالته إرهابيين….مقتل أحد عناصر شورى درنة خلال المعارك في المدينة من مواليد (1983) ومن سكان عمارة الكواش القريبة من مسجد الصحابة وسط المدينة، وقد التَحق بمجلس شورى مجاهدي درنة المنحل بعد تأسيسه في ديسمبر (2014)

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أكّد مصدر مطّلع من مدينة درنة، مقتل أحد العناصر المتطرّفة خلال المواجهات الأخيرة مع القوّات المسلّحة الليبية، في محور وسط المدينة “المدينة القديمة” المدعو “وائل محمد إبراهيم عزوز”.

وأضاف المصدر أنّ المتطرّف ( وائل ) من مواليد (1983) ومن سكان عمارة الكواش القريبة من مسجد الصحابة وسط المدينة، وقد التَحق بمجلس شورى مجاهدي درنة المنحل بعد تأسيسه في ديسمبر (2014).

ولفت المصدر إلى أن “وائل” خاض مواجهات ضدّ القوّات المسلّحة الليبية ومنها مواجهات ضدّ تنظيم الدّولة ،عند اندلاعها في مايو (2015 ).

وأوضح المصدر أن “وائل” لديه أبناء خالته وهم ( أنس أبوبكر القاضي و طاهر أبوبكر القاضي ) من سكان “المغار” بالقرب من مسجد جرابة، ومن منتسبي تنظيم الدولة بعد التحاقهم به، في أواخر العام (2014)، ومن ثم التحقوا بمجلس شورى مجاهدي درنة المنحل في العام (2015) .

وأفاد المصدر أنه عُرف عن ( أنس ) تعاطيه المخدّرات، وقُتل أثناء المواجهات ضد القوات المسلّحة الليبية في يونيو (2018)، وأما عن ( طاهر ) لاتوجد معلومة مثبتة عنه إلا أن مصادرنا، تؤكد تواجده داخل محاور القتال.

وأشار المصدر إلى أن لدى الإرهابي “وائل ” خال ويُدعى (وهّاب عيّاد المسماري) من سكان ” حي الزهور – باب طبرق ” ومن مواليد (1974)، سجين سابق خلال العام (1998) بعد القبض عليه من قبل السلطات الأمنية الليبية، لانتمائه إلى تنظيم القاعدة وأُفرج عنه خلال العام (2001) وتقاضى تعويضا ماليا من قبل السلطات الليبية آنذاك.

وأفاد المصدر أنّ “وهاب” كان يعمل غفيرا في إحدى المؤسّسات التّعليمية بالمدينة لدى مدرسة “الجلاء ” وعند اندلاع أحداث فبراير (2011) التحق بها وأصبح قياديا لدى ( سرية مالك ) التابعة لكتيبة (عمر المختار) والتي تأسّست في مدينة إجدابيا في العام (2011) وانضوت بعدها تحت مجلس شورى ثوار بنغازي في يونيو (2014)، وأصبحت تحت إمرة القيادي الهارب ( زياد بلعم ).

وذكر المصدر أن “وهاب” التحق بمجلس شورى مجاهدي درنة، المنحل في ديسمبر (2014) عند تأسيسه وأصبح مسؤولا عسكريا، وخاض مواجهات ضدّ القوات المسلحة الليبية ، وبالإضافة إلى مواجهات ضدّ تنظيم الدولة بعد اندلاع الحرب بينهم، وفكّ الارتباط؛ نتيجة الخلافات العقائدية بين المجلس المنحل وداعش.

وأكد المصدر أنه عند إعلان تطهير مدينة درنة ، من المجاميع المتطرّفة من قبل القوات المسلّحة الليبية في مايو (2018) كلّف المتطرف “وهاب” آمرا لمحور التقنية الطبية في حي باب طبرق، ولا يزال يتواجد ويقاتل في محور وسط المدينة ” المدينة القديمة”.

ولفت إلى أن (وهاب) لديه صهره السابق قيادي متطرف يدعى “سيف العوامي” المكنى “أبوعياد الدرناوي” مواليد (1983) ومن سكان شارع الفنار في وسط مدينة درنة وأحد أفراد التحري لدى مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل، والذي تعرّض إلى محاولة اغتيال من قبل تنظيم الدولة، بعد استهداف سيارته بعبوة ناسفة ونجا منها في (7 أبريل 2016) وتم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية ” قرنادة ” من قبل ذويه .

وأوضح المصدر أن للمتطرف “سيف” شقيق أصغر ويدعى “سفيان العوامي” مواليد (1992) وأحد عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل وقتل خلال العام 2015 أثناء المواجهات مع تنظيم الدّولة.