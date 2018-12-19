وزير المالية بالوفاق :المركزي طرابلس خلق معوقات وقفز على اختصاصاتنا هناك عراقيل حالت بينه وبين دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمشاركة الفعّالة في إنجاحه وتمثلت في تغييب وزارة المالية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قدّم وزير المالية المفوض “فرج عبدالرحمن بومطاري” في خطاب رسمي اليوم الثلاثاء استقالته إلى رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني .

وذكر الوزير المستقيل وفقاً لرسالته أن هناك عراقيل حالت بينه وبين دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمشاركة الفعّالة في إنجاحه وتمثلت في تغييب وزارة المالية في كثير من الأحيان عند اتخاذ قرارات تؤثر مباشرة في السياسة الاقتصادية .

وأضاف أن غياب روح الفريق بين مؤسسات الدولة وعمل المستشار الاقتصادي للدولة (مصرف ليبيا المركزي) ضد وزارة المالية بخلق معوقات والقفز على اختصاصات الأدوات التنفيذية ، وعدم وجود البيئة المهنية لإعداد سياسة مالية قوية وجادة في ظل غياب سياسة نقدية واضحة للدولة .