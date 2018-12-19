بعد ادعاءات وهمية لبث أخبار غير صحيحة .. الأجهزة الأمنية تطالب الجهات الإعلامية بتوخي الحذر توخي الحذر وعدم الوقوع في فخ الصفحات الوهمية ومشاركة ما تنشر من "زور وبهتان"

أخبار ليبيا 24 – خاص

شن بعد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هجوم كبير على الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي ، بعد انتشار الأخبار عن حالات السرقة والحرابة داخل أحياء المدينة .

وأكدت مصادر أمنية متعددة أنها ادعاءات وهمية لبث أخبار غير صحيحة عن سرقات قام بها مسلحون في عدد من المناطق في بنغازي .

ودعا نشطاء المدينة وسائل الإعلام ومتصفحي مواقع التواصل الاجتماعي ، إلى توخي الحذر وعدم الوقوع في فخ الصفحات الوهمية ومشاركة ما تنشر من “زور وبهتان”، والتي تهدف إلى زعزعة ثقة أهالي المدينة في الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية .

ونفت نقطة الأمن في مركز بنغازي الطبي اليوم الثلاثاء ، وقوع اعتداءات على المركز أو العاملين فيه من العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة فيه ، خلال الـــ 24 ساعة الماضية .

كما نفى مركز شرطة الحدائق ، تلقيه أية بلاغات داخل دائرة اختصاصه عن حادثة سطو مسلح على مواطن ، وسرقة سيارته خلال اليومين الماضيين .

وتداولت حسابات وهمية على “فسيبوك” يوم أمس أخبار عن وقوع عملية سطو مسلح على أحد تجار سوق العملة وسرقة مبلغ 250 ألف دينار وثم قتله ، كما نشرت خبراً عن سطو مسلح على أحد المواطنين وسرقة سيارته في منطقة الحدائق .

وشهدت مدينة بنغازي وضواحيها في غضون شهر ، تسع حالات سطو مسلح ، قُيدت جميعها ضدّ عصابات مسّلحة، تمتهن السطو وسط الأحياء السكنية ، دون أن تخرج الجهات الأمنية لتضع خطة تنهي هذه المهزلة ، بحسب وصف سكان المدينة.

وقال أحد ملاك المزارع في منطقة “سيدي فرج” أن مزرعته تعرضت مؤخراً لعدة سرقات كان آخرها سرقة “حاوية” كانت تستخدم كمخزن لمعدات وأدوات داخل المزرعة ، مضيفاً أنه بات من الصعب التجول في المنطقة بعد ساعة الغروب .

وتعرض اثنين من المواطنين في منطقة بوعطني لسرقة سيارتهما بالإكراه ، كما شهدت أحياء “حي السلام وشبنة والمساكن”، جرائم سطو مسلح لغرض سرقة السيارات أو الممتلكات الشخصية .

واكتفت داخلية الحكومة المؤقتة بإصدار تعليمات مشددة لمدراء الأمن في المناطق باستخدام القوة في صد أية هجمات من المجموعات المسلحة على مقار الأمن والشرطة بالاستعانة بغرف عمليات القوات المسلحة ، مشددةً على ضرورة ضبط الأسلحة غير المرخصة والسيارات التي لا تحمل لوحات معدنية وحجزها خاصة في ساعات الليل المتأخرة تمهيداً لمصادرتها .

ولم يسلم كذلك الوافدين من تلك العمليات التي طالت المدينة حيثُ أصيب مصري وسوداني وآخر فلسطيني جراء عمليات السطو المسلح ، طمعاً في مقتنياتهم الشخصية، وأموالهم .

وأصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة “إبراهيم بوشناف” قراراً في 16 ديسمبر الحالي بتكليف العميد “عادل عبد العزيز العرفي” بمهام مدير أمن مديرية بنغازي خلفاً للمدير السابق العميد “صلاح هويدي”.

وقد جاء تكليف العرفي في القرار رقم (606) لسنة 2018 ضمن مجموعة تغييرات قام بها بوشناف غيرت الواجهة الأمنية لعدد من المديريات من خلال تكليفات شملت ضباط آخرين كلفوا بمديريات أمن اجدابيا ، سلوق ، أوجلة أجخرة بالإضافة إلى المرج.

من جانبه اعتذر عميد “صلاح هويدي” عن قبول تكليفه بمنصب مدير أمن سلوق قمينس، وجاء اعتذار هويدي في منشور عبر صفحته على الفيس بوك جاء فيه “نعتذر لأهلنا في مدينة بنغازي عن ارتفاع وتيرة الجريمة في الأسبوعين الماضيين ، وبشكل مفاجئ نظراً لانشغالنا في تفعيل ولملمة ما تبقى من مديرية الأمن بعد أن تم تدميرها مادياً ومعنوياً بدون مقرات ولا قوة عمومية فعلية وانتشار الجماعات الإجرامية المسلحة . “

وتمنى هويدي التوفيق لزميله عميد “عادل عبد العزيز” وأعانه الله على المهمة الصعبة كما أن الإدارة العامة للبحث الجنائي ستكون في الموعد لتأمين المدينة بإذن الله وأي مهام أخرى تناط بها .

وقدم اهويدي اعتذاره لأهله وزملائه في مديرية أمن سلوق قمينس عن تقديم اعتذاره لوزير الداخلية آملاً أن ينال قبوله .. نظراً لما تحتاجه الإدارة في الأيام المقبلة من ترتيبات وإعادة تنظيم وهيكلة فالمشوار لا يزال طويلاً والمهام من صعب لأصعب، حسب وصفه .

وأدرج رئيس المكتب الإعلامي في الغرفة الأمنية المركزية بنغازي “مجدي العرفي” عدداً من النقاط أوضح خلالها أسباب تفشي جرائم الحرابة والسرقة بالإكراه في مدينة بنغازي .

وقال العرفي:” وضعنا في منشور تناولناه في شهر سبتمبر من العام المنصرم، توقعات مسبقة للجرائم الحاصلة آنياً ، بيد أن المعالجات الممكنة في حينه لا تعدوا كونها مجرد تقارير معززة بتوصيات غير قابلة لأن توضع موضع التطبيق والتنفيذ، لماذا؟! .

وعلّل قائلاً:” لأنه ومنذ 4 أعوام سابقة، لم يعالج الملف الأمني بشكل موضوعي، وإنما هو قائم بدرجة أساس على المجاملة وتحقيق النفع الخاص والإثراء على حساب المصلحة العامة ” .

وأضاف العرفي أن كادر الداخلية تم العبث فيه بشكل ممنهج، وأن هناك خلل واضح في تراتيبه من حيث العدد والرتب، وفي التأهيل وفي استحداث الإدارات، وفي الإسهاب في عدد المديريات، وفي التركيز على ضخ عربات الدفع الرباعي دون ضخ دماء جديدة ومؤهلة، وفي عدم الاهتمام بل وإهمال جانب التدريب وإنشاء الكليات أو المراكز النوعية .

وذكر العرفي أن العمل الأمني المباشر يتضاد ويتقاطع مع أصول المهنة، لافتاً بأن الأقسام التي من الواجب أن تحظى في نشاطها بنوع من السرية أضحت تباشر أعمالها في شكل ظاهر سيان في مركباتها والطلاء الموضوع عليها أو في تداول الصور لعناصر التحري فيها على مواقع التواصل ، بل وأضحى لها صفحات خاصة ينشر من خلالها الجمع الأسبوعي لها مما جعل من المجرم أو الجاني أن يحضى بمعلومات عن عناصرها بالقدر الذي لا يتحقق للعناصر نفسها.

وأكد العرفي أنه تم إهمال أهم عنصر بل ونواة الأمن نفسها وهي مراكز الشرطة، وتم تهميش إدارات ذات قوة ونفوذ كالدعم المركزي المجهول المصير حتى هذه اللحظة حسب وصفه .

وقال رئيس المكتب الإعلامي في الغرفة الأمنية المركزية بنغازي “مجدي” إن إستغلال الزي العسكري في تنفيذ مشاريع إجرامية، وضع المؤسسة العسكرية في حرج لا سيما “الشرطة العسكرية”، التي من الواجب أن تدعم بنصيب الأسد من خريجي الكلية والمراكز النوعية والتسليح .

وأشار العرفي إلى إن الخطاب الديني ودور الإعلام والنخب اضمحل وتضائل بشكل كبير عما كان عليه في السابق، ومن الواجب أن يعود لدوره الضاغط والذي يضع صاحب القرار أمام مسؤولياته، مؤكداً أن الجرائم الحاصلة لا تشكل تحدي حقيقي إذا ما عاد كل شيء إلى أصله دون أي مجاملة أو إضافات .