تعرف على مجموعة الاتحاد في بطولة الأندية العربية لكرة اليد
أخبار ليبيا 24 – خاص
أوقعت قرعة بطولة الأمير فيصل بن فهد للأندية الأبطال في كرة اليد ، فريق الاتحاد في المجموعة الأولى رفقة ساقية الزيت والسالمية الكويتي و الخليج السعودي و سكيكدة الجزائري.
وستقام البطولة في صفاقس التونسية من 19 إلى 29 ديسمبر الجاري ، بتنظيم من نادي ساقيت الزيت.
وجاءت فرق “الترجي التونسي، العربي القطري، الكويت الكويتي، سبورتينج المكنين واتحاد ورقلة الجزائري” في المجموعة الثانية .
وستعلن لجنة التنظيم والمسابقات للاتحاد العربي لكرة اليد ، لاحقاً عن البرنامج النهائي للمباريات .
يشار فريق الاتحاد في البطولة كونه بطل ليبيا للموسم الماضي.