تعرف على مجموعة الاتحاد في بطولة الأندية العربية لكرة اليد 

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أوقعت قرعة بطولة الأمير فيصل بن فهد للأندية الأبطال في كرة اليد ، فريق الاتحاد في المجموعة الأولى رفقة ساقية الزيت والسالمية الكويتي و الخليج السعودي و سكيكدة الجزائري.

وستقام البطولة في صفاقس التونسية من 19 إلى 29 ديسمبر الجاري ، بتنظيم من نادي ساقيت الزيت.

وجاءت فرق “الترجي التونسي، العربي القطري، الكويت الكويتي، سبورتينج المكنين واتحاد ورقلة الجزائري” في المجموعة الثانية .

وستعلن لجنة التنظيم والمسابقات للاتحاد العربي لكرة اليد ، لاحقاً عن البرنامج النهائي للمباريات .

يشار فريق الاتحاد في البطولة كونه بطل ليبيا للموسم الماضي.

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