تعرف على مجموعة الاتحاد في بطولة الأندية العربية لكرة اليد

تعرف على مجموعة الاتحاد في بطولة الأندية العربية لكرة اليد

أخبار ليبيا 24 – خاص

أوقعت قرعة بطولة الأمير فيصل بن فهد للأندية الأبطال في كرة اليد ، فريق الاتحاد في المجموعة الأولى رفقة ساقية الزيت والسالمية الكويتي و الخليج السعودي و سكيكدة الجزائري.