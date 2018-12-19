وسباك برشلونة فرع ليبيا تبدأ معسكرها بالقاهرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

بدأت على ملاعب نادي المقاولون العرب بالعاصمة المصرية القاهرة تدريبات أكاديمية وسباك برشلونة الإسبانية فرع ليبيا ، حيث انطلق معسكراً إعدادياً لعدد من لاعبيها الذين سيخوضون فترة معايشة وتجارب أداء بالمملكة التايلندية الشهر المقبل .

وقال وكيل الأكاديمية في شمال أفريقيا ومدير البعثة محمد أحواس إن هذه المجموعة كانت قد تألقت مع أكاديمية وسباك برشلونة في مشاركات خارجية سابقة ومع أنديتها في الدوري الليبي ، حيث سيكون لهم فرصة الاحتراف في تايلند والكويت وأسبانيا بالإضافة إلى عدد آخر من اللاعبين الذين سيتم التحاقهم بالمجموعة على فترات قادمة .

يأتي هذا المعسكر بالتعاون بين قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب وأكاديمية وسباك برشلونة وبإشراف مباشر من الكابتن “ريعو” مدير قطاع الناشئين والكابتن “مجدي مصطفى” المدير الفني للقطاع والسيد “محمد أحواس” وكيل الأكاديمية في شمال أفريقيا .