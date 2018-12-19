خبير دولي في لعبة التجديف يزور ليبيا
أخبار ليبيا 24 – خاص
كلف الاتحاد الدولي للتجديف ممثله في القارة الإفريقية الخبير الدولي “فيصل صولة” بزيارة إلى ليبيا لدراسة عديد الأمور الفنية التي من شأنها الارتقاء برياضة التجديف في ليبيا.
وسيصل الخبير الدولي الجمعة المقبل ويختتم الزيارة الإثنين .
وأوضح مكتب إعلام اتحاد التجديف أنه من المقرر أن يجتمع ممثل الاتحاد الدولي مع رئيس الاتحاد الليبي المهندس “نور الدين الكريكشي” وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية العامة ، وعدد من الشخصيات الرياضية الليبية المسؤولة ؛ ومن المنتظر الاتفاق على تنظيم دورات خلال السنة الرياضية القادمة في مجال التعليم والتدريب والتحكيم وصيانة القوارب تحت إشراف ورعاية الاتحاد الدولي.