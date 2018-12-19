خبير دولي في لعبة التجديف يزور ليبيا 

أخبار ليبيا 24 – خاص

كلف الاتحاد الدولي للتجديف ممثله في القارة الإفريقية الخبير الدولي “فيصل صولة” بزيارة إلى ليبيا لدراسة عديد الأمور الفنية التي من شأنها الارتقاء برياضة التجديف في ليبيا.