في محاولة لاحتواء “غضب فزان” .. الوفاق تخصص مليار و120 مليون دينار للجنوب

أخبار ليبيا 24 – خاص

تفعيل مؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة الجنوبية ، أهداف تسعى إليها حكومة الوفاق الوطني في خطوة لاحتواء حراك غضب فزان الذي انطلق مؤخراً بالمنطقة.

حيثُ خصصت “الوفاق” 120 مليون دينار للمشاريع الخدمية العاجلة ، ومليار دينار لمشاريع تنمية وتطوير الجنوب لتنطق مطلع العام المقبل ، وتمول الأخيرة من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي بموجب القرارين رقم (1) و(1300) لسنة 2018.

وتتولى وزارة التخطيط التنسيق التشاور مع القطاعات والأجهزة المعنية لتحديد المشروعات المستهدفة بتنمية وتطوير الجنوب ، على أن يتولى المجلس الرئاسي إصدار قرار باعتماد المشروعات المستهدف تنفيذها بالتشاور مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، وفقاً لقرار “الرئاسي” (1686) لسنة 2018.

وكان قد أقدم حراك غضب فزان في مطلع ديسمبر الجاري على إغلاق حقل الشرارة وذلك كـورقة ضغط للاستجابة لمطالبهم التي تمثلت في دعم المؤسسة العسكرية والأمنية ودعم القطاع الصحي وتشغيل كافة مطارات الجنوب وتحقيق التنمية المكانية ، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “فائز السراج” ، عن تفهمه لدوافع حراك غضب فزان، قائلاً : “نقر بمشروعية المطالب التي يرفعها الحراك ، إلا أننا لا نقر أبداً أن يتم تهديد أي مصدر لقوت الليبيين”.

وأضاف السراج “تم تشخيص الوضع بدقة في الجنوب من قبل اللجنة التي شُكلت من أعضاء مجلسي النواب والدولة في إطار الحملة الوطنية لإنقاذ الجنوب ، ولدينا تصور شامل لتوفير احتياجات مناطق الجنوب”.

من جهتها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، انطلاق 108 شاحنة محملّة بقرابة 3.479 مليون لتر من بنزين السيارات، و 1.493 مليون لتر من وقود الديزل، إضافة إلى 5 شاحنات محمّلة بما يقارب 100 طن متري من غاز الطهي من مستودع مصراته النفطي باتجاه مستودع سبها بالجنوب الليبي صباح اليوم الثلاثاء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الحثيثة والمستمرة للمؤسسة الوطنية للنفط لضمان وصول الوقود إلى جميع أهالي الجنوب بسهولة وبالأسعار الرسمية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” ، سعيه لإيجاد حلول لأزمة الجنوب بطريقة فعالة ، وإيجاد تسوية في إطار الحوار والتشاور.

وقال السراج، “سنقوم بتسوية ما وقع من أحداث ومعالجة تداعياتها من خلال الآليات والروابط الاجتماعية” ، داعياً الجميع اللجوء للغة العقل والحكمة والبعد عن التشنج والتصعيد.

وفي وقت سابق ، أوضح مصرف ليبيا المركزي أن إقفال حقل الشرارة النفطي ، والذي نتج عنه التوقف لإنتاج حوالي 300 ألف برميل نفط يومياً، يتسبب بخسارة تقدّر بحوالي 30 مليون دولار يومياً.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الاثنين، حالة القوة القاهرة على العمليات في حقل الشرارة النفطي، مؤكدة أنه لن يتم استئناف عمليات إنتاج النفط في الحقل إلا بعد وضع ترتيبات أمنية بديلة.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” ، “لقد تم وقف الإنتاج في حقل الشرارة قسراً من قبل مجموعة مسلحة – الكتيبة 30 وسرية الإسناد المدنية التابعة لها- الذين يزعمون قيامهم بتوفير الأمن في الحقل، في حين أنهم قاموا بتهديد موظفي المؤسسة باستعمال العنف.”

وأضاف: “من المؤكّد لنا أننا لا نستطيع العودة إلى العمل بالوضع الأمني الذي كنا فيه قبل إغلاق الحقل”.

هذا وأعلنت المؤسسة حالة القوة القاهرة على صادرات الزاوية من النفط الخام الذي يتم إنتاجه في حقل الشرارة في 9 ديسمبر 2018.

حراك غضب فزان أطلقه عدد من المدنيين، نهاية سبتمبر الماضي، وقام بتنظيم وقفات احتجاجية لعدم وجود بنية تحتية في الجنوب الليبي، وارتفاع الأسعار، وغرق مدينة سبها في مياه الصرف الصحي.