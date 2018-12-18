الخرطوش: الوضع في الهلال النفطي “ممتاز” تسيير الدوريات الاستطلاعية مستمر والوحدات العسكرية خارج الحقول النفطية تتمركز في عدة نقاط مختلفة

أخبار ليبيا24- خاص

قال المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش إن الوضع الميداني للوحدات القتالية التابعة لغرفة عمليات سرت الكبرى في الهلال النفطي بإمرة لواء سالم درياق ممتاز جدا.

وأضاف الخرطوش أن تسيير الدوريات الاستطلاعية مستمر لافتا إلى أن الوحدات العسكرية خارج الحقول النفطية تتمركز في عدة نقاط مختلفة.

وأوضح المسؤول الإعلامي في اللواء أن سرية المخابرة قامت بتأمين الاتصالات التي تعتبر العمود الفقري للوحدات العسكرية في محاور القتال دون الحديث عن تفاصيل أكثر لمهام سرية المخابرة باللواء 73 مشاة.

وأشار الخرطوش إلى أن آمر اللواء 73 مشاة عميد علي صالح القطعاني قام بجولة ميدانية لنقاط تمركز الوحدات التابعة للواء 73 مشاة بالمناطق المحيطة بالهلال النفطي.

وأفاد المسؤول الإعلامي أن هذه الزيارة تأتي في إطار رفع المعنويات والحث على بذل الغالي والنفيس في أداء الوجبات القتالية والأمنية والصورة المثالية المرجوة فيما هو قادم من مهام عسكرية.