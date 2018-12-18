الاتفاق على إعادة فتح مكتب مصلحة الأحوال المدنية في تاورغاء

الاتفاق على إعادة فتح مكتب مصلحة الأحوال المدنية في تاورغاء

أخبار ليبيا24- خاص

اتفق مدير مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء رئيس المجلس المحلي عبدالرحمن الشكشاك على تفعيل عمل الفرع وإعادة فتح المكتب بالمدينة.

وقال بالتمر لـ”أخبار ليبيا24″ تم خلال الاجتماع توفير مكان مناسب لإعادة فتح مكتب، حتى يتم بناء مقر الفرع الرئيسي الذي يعتبر مدمر ويحتاج إلى إزالة وإعادة بناء من جديد.

وأوضح بالتمر، حتى تعود الحياة إلى تاورغاء يجب عودة الخدمات في المدينة، وسنباشر فورًا بالعمل وتوفير ما يلزم حتى يتسنى للمواطن في تاورغاء الاستفادة من الخدمات.