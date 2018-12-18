حالة سطو مسلح جديدة وإصابة مدني في بنغازي

أخبار ليبيا24- خاص

لا يزال مسلسل عمليات السطو مستمر في مدينه بنغازي شرق البلاد، حيث شهدت منطقة بودزيرة أحد الأحياء الشرقية بالمدينة عملية سطو مسلح جديدة.

وأصيب المواطن فوزي محمد (23 عامًا) بعيار ناري في الجنب الأيسر، بعد أن قام مسلحون بالهجوم عليه وسرقوا أغراضه الشخصية من أموال وهاتف محمول، ونقل المصاب إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

وتعتبر هذه العملية ليست الأولى من نوعها، حيث نفذت العديد من عمليات السطو المسلح في مناطق شبنه وحي السلام وبوعطني الأسبوعين الماضيين، كما تم اقتحام عددًا من المحال التجارية من أجل السرقة بقوة السلاح.