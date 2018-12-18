حفتر يبدد آمل الساعين إلى الانتقام…ويأمر بالقبض على من هدد بعض المدن الليبية وأكدت القيادة العامة حول هذا الأمر أنها ستلاحق أي مخالف للتعليمات والأوامر الصادرة بالخصوص إداريا وقانونيا

أخبار ليبيا24- خاص

تداول نشطاء على فيسبوك اليومين الماضيين مقطعًا مصورًا لإحدى السرايا التابعة لإحدى كتائب القوات المسلحة ظهر فيه بعض الأشخاص وهم يهددون بعض المدن الليبية بينها مصراتة وطرابلس وأنهم في انتظار الأوامر للتقدم مؤكدين وجودهم في بوابة الهيشة 120 كلم عن مدينة مصراتة، حسب قولهم.

لقي مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل كبيرة بين مؤيد ورافض وآخر مستغرب لهذا التوجه، ولم يدم صمت القيادة طويلًا إذ على الفور أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية مشير خليفة حفتر أوامره بالقبض على كل من ظهر في ذلك المقطع وتحويلهم إلى التحقيق.

وأكدت القيادة العامة في بيان لها حول هذا الأمر أنها ستلاحق أي مخالف للتعليمات والأوامر الصادرة بالخصوص إداريا وقانونيا وبذلك تبرهن على اصطفافها مع الوطن والمواطن ولن تسمح بأي خرق لقواعد الأمن والأخلاق العسكرية وتحث على احترام حقوق الإنسان.

وشددت القيادة العامة للشعب الليبي أن بنادقهم لن ولم ترفع في وجوه الليبيين ولم توجه لأي مدينة أو قبيلة ليبية بل هي للدفاع عنهم وعن كرامتهم وأمنهم، مؤكدة أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام من مقاطع فيديو لأشخاص يهددون إحدى المدن الليبية منافي تماما لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.

ورغم أن مجموعات معينة من مدينة مصراتة قامت بدعم الجماعات الإرهابية التي تواجهها القوات المسلحة العربية الليبية في بنغازي وقدمت لها الدعم من سلاح وغذاء وعلاج بواسطة “الجرافات” التي تأتي محملة بتلك المواد والمقاتلين من الشباب المغرر بهم عبر البحر إلا أن حفتر تعامل مع الأمر بأخلاق القائد ورفض الإساءة إلى أي مدينة.

ويعلم الجميع أن بعض أصحاب الأطماع والمؤدلجين في مدينة مصراتة سهلوا تزوير الإجراءات لبعض الأجانب ممن يقاتلون القوات المسلحة في بنغازي لتلقي العلاج من إصاباتهم في تلك المعارك إلا أن القائد العام آثر الوحدة الوطنية على النعرات والتهديدات تجاه أي مدينة كانت من المدن الليبية، وبين أن القوات المسلحة ليست ضد أي مدينة أو قبيلة بل أنها ضد كل إرهابي يسعى إلى زعزعة أمن الوطن.

وفي ذات السياق، أكد الناطق باسم قيادة الجيش الليبي عميد “أحمد المسماري” ، إلقاء القبض على كل من ظهر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله خلال الأيام الماضية لبعض منتسبي القوات المسلحة ، وهم يهددون إحدى المدن الليبية ، بناءً على تعليمات قائد الجيش المشير “خليفة حفتر” .

وأوضح المسماري – عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك مساء الأحد – أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام من مقاطع فيديو لأشخاص يهددون إحدى المدن الليبية منافي تماماً لتعليمات قائد الجيش والذي أصدر أوامره بالقبض على كل من ظهر في تلك المقاطع وإحالتهم للتحقيق.

وجدد المسماري التأكيد على أن القيادة العامة ستلاحق أي مخالف للتعليمات والأوامر الصادرة بالخصوص إدارياً وقانونياً ، وبذلك تبرهن على اصطفافها مع الوطن والمواطن ولن تسمح بأي خرق لقواعد الأمن والأخلاق العسكرية وتحث على احترام حقوق الإنسان .

وقال المسماري إن القيادة العامة تتابع وحداتها العسكرية وخاصة المكلفة بالواجبات القتالية ومطاردة العصابات الإرهابية والإجرامية التي تهدد الأمن الوطني .

وأضاف أنه ومن خلال هذه المتابعة تؤكد للشعب الليبي أن بنادقنا لم ولن ترفع في وجوه الليبيين ولم توجه لأي مدينة، أو قبيلة ليبية ، بل هي للدفاع عنهم وعن كرامتهم وأمنهم .