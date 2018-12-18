بمعاملتهم كإرهابيين .. الأبعج يوجه تحذير أخير للأجانب الموجودين بالكفرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن آمر منطقة الكفرة العسكرية عميد بالقاسم الأبعج أمس الإثنين، عن قرارات صارمة بشأن سفر الأجانب إلى وخارج الحدود الجنوبية الليبية .

وأوضح الأبعج أن سيارات الشاحنة التي تحمل مركبات صغيرة قد انتهت مدة خروجها للسفر والسيارات التي لديها تصاريح مغادرة الحدود خلال 24 ساعة، وفي حالة ضبط أي سيارة داخل الحدود ستتخذ ضدها الإجراءات المتبعة .

وأكمل الأبعج أن الأجانب الموجودين بالمنطقة في حالة القبض عليهم سيعاملون معاملة الإرهابيين ودواعش، وأي موقع به الأجانب سيكون عرضة للمداهمة، ويعاقب مالكه بمساعدة الإرهابيين وإيواء “دواعش”.

وأضاف أن الأجانب الذين يتعمدون السفر إلى مدن الشمال سيتم القبض عليهم ومعاملتهم معاملة أسرى حرب ويودعون في السجون، وعلى الجميع التقيد بالتعليمات الصادرة وقد اعذر من أنذر .